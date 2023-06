Il cast de La ragazza e l’ufficiale, nuova serie tv turca in onda su Canale 5 a partire da venerdì 9 giugno 2023 in prima serata, diventerà pian piano familiare al pubblico televisivo. Numerosi degli attori ed attrici che hanno lavorato alla serie (andata in onda in Turchia nove anni fa) sono infatti poco conosciuti da noi, con due eccezioni.

Kıvanç Tatlıtuğ, interprete del protagonista Kurt Seyit, è stato infatti protagonista di Brave and Beautiful, serie andata in onda nel pomeriggio di Canale 5 un paio di anni fa. L’interprete di Alya (personaggio secondario ma che compare in tutti gli episodi) è invece Demet Özdemir, attrice famosa in Italia per essere stata Sanem in Daydreamer. E gli altri attori ed attrici? Conosciamoli insieme!

Il cast de La ragazza e l’ufficiale

I protagonisti

Kıvanç Tatlıtuğ è Kurt Seyit: giovane turco originario della Crimea che, per rendere orgoglioso il padre Mirza (Serdar Gökhan), diventa uno dei migliori ufficiali dello Zar.

Farah Zeynep Abdullah è Şura Verjenskaya: giovane russa di nobili origini, s’innamora di Kurt Seyit, anche se lui dovrebbe sposare una ragazza turca.

Birkan Sokullu è Petro Borinsky: uno dei migliori amici di Kurt Seyit fin dall’infanzia, è sempre in competizione con lui. È l’artefice dell’incontro tra l’amico e Sura, di cui anche lui si innamora, creando un triangolo amoroso.

La famiglia di Kurt Seyit

Şefika Tolun è Zahide Eminofa: madre di Kurt Seyit.

Serdar Gökhan è Mirza Eminof: padre di Kurt Seyit, ex colonnello della Guardia Imperiale dello Zar, è guidato da solidi princìpi.

Oral Özer è Mahmut Eminof: fratello di Kurt Seyit e figlio di mezzo della famiglia.

Barış Alpaykut è Osman Eminof: fratello di Kurt Seyit e Mahmut, estremamente devoto alla famiglia.

Sümeyra Koç è Havva Eminofa: moglie di Mahmut.

La famiglia di Sura

Atay Gergin è Julien Verjensky: padre di Sura, di cui va molto orgoglioso, così come delle altre figlie. Si trasferisce a Pietrogrado per curare una malattia che lo affligge.

Seda Güven è Tina Verjenskaya: sorella di Sura e sposata con Konstantin.

Tuğçe Karabacak è Nina Verjenskaya: sorella di Sura e Tina.

Gli amici di Kurt Seyit e Sura

Ushan Çakır è Cecil Kamilof: uno dei migliori amici di Kurt Seyit, per la cui famiglia è come un altro figlio.

Eva Dedova è Tatya Tchoupilkina: prima ballerina e fidanzata di Cecil.

Doğu Alpan è Vlademir: altro amico di Kurt Seyit

Tolga Savacı è Ahmet Yahya: proprietario di un hotel che, insieme alla sua famiglia, diventa amico dei protagonisti.

Altri personaggi

Aslı Orcan è la Baronessa Lola Polyanskaya: ex fidanzata di Kurt Seyit, che inizia a fare il doppio gioco per scappare alla Russia.

Elçin Sangu è Güzide: giovane che vive con la cognata e la madre di quest’ultima in una terra di proprietà degli Eminof.

Cem Bender è il Tenente Billy: soldato britannico nella Istanbul occupata, che nutre un profondo odio per Kurt Seyit e per chi lo circonda.

Demet Özdemir è Alya Sokolova: giovane russa di nobili che dopo essere scappata dalla rivoluzione lavora come lavandaia.