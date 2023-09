Dopo tre mesi e quarantasei episodi, La ragazza e l’ufficiale chiude. La serie tv che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 in prima serata per tutta l’estate giunge a conclusione. Non una conclusione provvisoria, ma definitiva: con gli ultimi tre episodi in onda questa sera, domenica 17 settembre 2023, dalle 21:50, La ragazza e l’ufficiale mostra il suo finale di serie.

Canale 5 ha trasmesso infatti in tre mesi tutti e quarantasei gli episodi (erano ventuno nella versione originale), trenta appartenenti alla prima stagione e sedici appartenenti alla seconda. Quindi no, non ci sarà un seguito de La ragazza e l’ufficiale.

Fatta questa premessa, diventa ancora più interessante scoprire cosa accadrà in questi ultimi episodi, che chiudono una saga andata in onda in Turchia nel 2014 e tratta dai romanzi “Kurt Seyt & Shura” e “Kurt Seyt & Murka” della scrittrice turca Nermin Bezmen, che si è basata sui racconti del nonno. Pronti a scoprire come finisce La ragazza e l’ufficiale? Ovviamente, attenzione agli spoiler!

Il finale de La ragazza e l’ufficiale

Dopo l’omicidio del capitano Billy (Cem Bender), Alya (Demet Özdemir) chiede aiuto a Seyit (Kıvanç Tatlıtuğ). Emine (Zerrin Tekindor) ascolta la loro conversazione e subito le offre protezione e rifugio nella sua casa. I soldati perquisiscono l’albergo alla ricerca di Alya, comportandosi in modo arrogante e violento: Ali (Osman Alkaş) viene schiaffeggiato e Sabri (Durukan Çelikkaya), che prende le difese di Alya, viene portato via e rinchiuso nell’avamposto.

Il comandante è chiaro: se gli consegneranno l’assassina, rivedranno il bambino. Ali e Yahya (Tolga Savacı) cercano di intercedere per Sabri ma invano, vanno così alla ricerca di Seyit. Ali va a casa di Emine e trova Alya. Yahya invece trova Seyit in lavanderia. Insieme decidono di liberare Sabri. Il piano prevede un diversivo che faccia allontanare i soldati dall’avamposto e lasci campo libero a loro. Ali, Yahya e tutta la famiglia devono però rimanere in albergo, per non destare sospetti con la loro assenza.

Nonostante questo, Alya viene catturata dai soldati al molo e portata da Petro (Birkan Sokullu). Qui la ragazza scopre di essere diventata merce di scambio. Petro infatti ha intenzione di farla passare per la responsabile dell’omicidio del capitano Billy, ottenendo in cambio l’immunità e l’uscita dal paese in totale sicurezza. I soldati mettono a soqquadro l’hotel e la lavanderia alla ricerca di Seyit, che intanto è distrutto dalla partenza di Sura (Farah Zeynep Abdullah).

Per scappare alle retate dei soldati, Murvet (Fahriye Evcen) e la sua famiglia scappano a Pera, e vengono ospitate nell’hotel. La situazione si complica quando Cecil (Ushan Çakır) porta lì anche Tina (Seda Güven). Durante una conversazione con Guzide (Elçin Sangu), si capisce che Tina custodisce un segreto scottante, che le è stato rivelato dalla sorella prima della partenza. Tutti si domandano dove siano Alya, Petro e Seyit e iniziano a fare congetture su presunti piani segreti tra Petro e Alya. In realtà, la ragazza continua a essere ostaggio di Petro.

Nell’ultimissimo episodio della serie, Seyit rientra in albergo dopo aver trascorso la notte in giro per la città, nel tentativo di assopire il dolore per la partenza di Sura. Ad accoglierlo trova Murvet, che ha lasciato casa in fretta e furia, perché i soldati stanno setacciando ogni singola abitazione alla ricerca di Alya.

Quest’ultima viene sorpresa al porto e Yaver la porta immediatamente da Petro, ma Seyit, venuto ormai a conoscenza di tutte le malefatte del suo vecchio amico, escogita un piano per scoprire dove si nasconde. Raggiunto quel luogo si vendica di Petro e libera Alya. Intanto Guzide, convinta che Yahya sia partito per Ankara, chiede a Celil di scappare insieme.

Yahya li sorprende e si suicida davanti ai loro occhi. Passano gli anni, la Turchia è ormai una repubblica e gli inglesi sono stati scacciati. Celil e Guzide sono andati a vivere ad Asmaya e lì hanno ritrovato Mahmut (Oral Özer), che, con l’aiuto di Murvet, fa una sorpresa a Seyit.