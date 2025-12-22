Chi vuol essere milionario, terza puntata: chi ha vinto e quanto

La terza puntata del torneo di Chi vuol essere milionario, andata in onda ieri sera ha confermato la forza del nuovo formato e la capacità del programma di rinnovare tensione ed entusiasmo grazie anche a un format completamente diverso e molto più agile rispetto a quello originale. Gerry Scotti ha guidato una serata incerta dall’inizio alla fine, segnata da risposte al limite, momenti di ironia e l’inevitabile crescendo emotivo tipico dell’ultima fase della scalata.

L’attenzione si è accesa fin dalle qualificazioni iniziali, con dieci concorrenti chiamati a rispondere rapidamente alle domande per staccare il pass verso la fase finale. A spiccare sono stati Federico, Mauro e Sara, i tre più veloci e precisi. Da lì in avanti, la struttura a torneo ha fatto la differenza, aumentando il peso di ogni scelta e trasformando ogni passaggio in un’incognita.

Chi vuol essere milionario, il percorso di Federico

Federico è stato il primo a sedersi davanti a Gerry Scotti e a impostare la sua strategia: un traguardo fissato a 70mila euro, con un approccio prudente ma non troppo. Le prime sette risposte sono arrivate con lucidità e senza grandi incertezze. La prima svolta è giunta alla domanda da 150mila euro, dove il concorrente ha deciso di utilizzare lo “switch” e affidarsi anche al parere del fratello gemello in studio.

“Meglio non fare il gradasso…” lo ha consigliato il gemello, pur indovinando la risposta corretta all’ottava domanda, sul perché i cowboy scortasseo i convoglio merci a Manhattan ai primi del ‘900. una domanda non banale e molto insidiosa. E Federico ha mantenuto la sua vincita di 150mila euro.

Un risultato importante, soprattutto perché Mauro e Sara, che lo hanno seguito al display – pur partendo con buone sensazioni e un pubblico coinvolto – non sono riusciti a superare il punteggio del rivale. Mauro si è arreso alla sesta domanda da 100mila euro; stessa sorte per Sara, che ha mancato l’aggancio alla vetta con una domanda dedicata al cinema di Alfred Hitchcock.

Così, senza essere mai davvero in discussione, Federico si è confermato campione della serata e del terzo appuntamento del torneo. Una cifra importante: certo… nemmeno lontanamente paragonabile a quella della concorrente della settimana scorsa, Vittoria Licari, tornata a casa con tutto il montepremi da un milione.

I momenti più divertenti con Gerry Scotti

Come spesso accade, Gerry Scotti ha impreziosito la puntata con battute, siparietti e quella leggerezza che negli anni è diventata marchio di fabbrica. Non è mancato un commento colorito – “Si chiama cu*o” – ha detto il conduttore a una concorrente che durante le qualificazioni aveva ammesso di aver indovinato una risposta completamente a caso. Né è mancata una frecciatina scherzosa su un’amica e collega nel raccontare un aneddoto su Einstein in visita a Pavia: “Pare che durante il suo periodo a Pavia si fosse invaghito di Maria De Fuilippi…”

Appuntamento della domenica

Federico, 43 anni, archivista originario di Tricase e residente a Civitanova Marche, padre di quattro figli, torna a casa con 150mila euro e realizza un sogno coltivato da anni: sedersi sulla poltrona del programma che seguiva fin da ragazzo. Il torneo prosegue, con la prossima trasmissione già fissata per domenica prossima, 28 dicembre.

Canale 5 e Mediaset Infinity continueranno a trasmettere tutte le puntate, disponibili in streaming e on demand per chi vuole recuperare la scalata del nuovo campione.