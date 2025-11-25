Tradimento, lo spoiler choc: Oltan è disperato, tutto finito

Settimana di attesa questa per gli appassionati di Tradimento: venerdì prossimo, 28 novembre, andrà in onda il gran finale della dizi turca che ha regalato intrighi e colpi di scena a non finire al pubblico di Canale 5. Per la soap che in lingua originale si intitola Aldatmak è in arrivo una degna conclusione che però lascerà certamente con l’amaro in bocca tanti spettatori.

Sarà disperazione vera per Oltan. Il cinico affarista interpretato da Cem Bender verserà lacrime amare nel finale della seconda e ultima stagione di Tradimento. Kaşifoğlu si accorgerà di quanto denaro e potere siano in fondo ben miseri mezzi, visto che si riveleranno insufficienti in definitiva a proteggere quanto ha di più caro al mondo.

Tradimento, anticipazioni: disperazione per Oltan nel gran finale della soap

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Tolga ascolterà involontariamente una conversazione tra suo padre e Mualla. I due raggiungeranno un’intesa su un segreto molto importante da mantenere e che a quanto pare lo riguarda molto da vicino. Volendoci vedere chiaro, il giovane Kaşifoğlu si dirigerà alla villa dei Dicleli.

Qui Tolga troverà Oznur, praticamente con le valigie in mano, pronta ad andarsene, e la costringerà a parlare. Messa con le spalle al muro, la domestica gli rivelerà che Can è figlio suo, non del defunto Behram come aveva sempre assicurato Oylum. A quel punto Tolga, sconvolto dalla rivelazione, andrà da Selin e le proporrà un piano folle: rapire il bimbo e fuggire insieme all’estero.

Mentre Tolga pianificherà la fuga con Selin e Can, per suo padre Oltan la situazione si farà critica a causa di Ipek. Sempre più fuori controllo dopo la denuncia di Sezai per l’uccisione di Serra, la rossa riuscirà a intrufolarsi armata nella stanza d’albergo di Oltan. Qui affronterà Kaşifoğlu puntandogli una pistola addosso, pronta a rinfacciargli di non averla mai amata.

A questo punto irromperà Tolga, intenzionato a dire tutto a suo padre. Ma si troverà nel bel mezzo di questa scena ad altissimo pericolo, con Ipek in procinto di aprire il fuoco. Con la generosità che lo ha sempre contraddistinto, il giovane avanzerà verso la ragazza per cercare di disarmarla e salvare la vita a Oltan.

Ma il suo gesto si rivelerà fatale. Tolga infatti sarà vittima dell’ultima follia di Ipek (che già aveva tentato di uccidere Guzide). Nella concitazione del momento partirà accidentalmente un colpo. E stavolta per Tolga – già sopravvissuto per miracolo alla sparatoria di Selin – il proiettile sarà letale. Il giovane morirà tra le braccia di suo padre, straziato dal dolore.

Mentre la tragedia si consuma davanti allo sguardo impotente di Oltan arriverà anche Sezai insieme alla polizia. Ipek verrà arrestata ma nulla potrà restituire a Oltan suo figlio. Il dolore per la perdita tuttavia lo spingerà a cambiare rotta fino ad aiutare Selin e Oylum, unite dalla sofferenza per la morte di Tolga, a ricongiungersi.