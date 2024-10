Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di lunedì 14 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 14 ottobre 2024 (s33 ep. 361): Hope respinge le accuse di Steffy

Liam vuole Thomas lontano dalla vita di Hope

Con grande fervore, Hope (Annika Noelle) respinge le accuse di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), convinta che Hope provi qualcosa nei riguardi di Thomas (Matthew Atkinson) e preoccupata anche per il fatto che il fratello possa ricadere nella sua ossessione per Hope. Steffy ha anche riferito i suoi sospetti a Liam (Scott Clifton) che, arrivato al limite della sopportazione, ha chiesto alla moglie di allontanare Thomas dalla sua vita.

Hope non vuole accettare la richiesta di Liam

Hope non intende accettare la richiesta di Liam. Secondo Hope, infatti, Thomas è stato fondamentale per il successo e la ripresa della sua linea che era a rischio chiusura. Thomas, inoltre, in quanto padre di Douglas (Joseph Samiri), rimarrà sempre una parte della vita di Hope.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.