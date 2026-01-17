Colpo di scena a Beautiful: Katie contro Brooke e Ridge, nessuno può fermarla

Colpo di scena clamoroso nelle puntate di Beautiful che, in Italia, saranno trasmesse tra diversi mesi. Nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti, è tornata ad essere una protagonista indiscussa Katie Logan che sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale e professionale. In futuro, infatti, due coppie storiche di Beautiful torneranno a pronunciare il fatidico sì. Oltre a Hope e Liam, infatti, si risposeranno anche Katie e Bill Spencer.

Nonostante i vari divorzi, Bill e Katie hanno sempre mantenuto un rapporto speciale e, in futuro, Spencer chiederà alla madre del suo terzogenito di sposarlo nuovamente. I due, così, torneranno ad essere marito e moglie ma le sorprese non finiranno qui perché Bill deciderà di fare un inaspettato regalo alla donna che ama acquistando per lei una casa di moda che si candiderà ad essere la rivale numero uno della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful: un alleato speciale per Katie Logan

La sfida tra Brooke e Katie è ufficialmente iniziata. Nelle puntate future di Beautiful, le sorelle Logan saranno l’una contro l’altra e, in quella che si preannuncia come una guerra senza esclusioni di colpi, potranno contare sui rispettivi mariti, pronti a sostenerle come possono. Tuttavia, Brooke e Ridge non si preoccuperanno tantissimo, convinti che la poca esperienza di Katie nel gestire una casa di moda li porterà alla vittoria.

Anche Katie, del resto, dopo l’iniziale entusiasmo, comincerà a pensare di non essere in grado di gestire da sola una casa di moda non avendo la grande esperienza di Brooke. Preoccupata per la situazione, non volendo deludere Bill, Katie si sfogherà con Donna. La chiacchierata tra le due sorelle, tuttavia, sarà ascoltata da Eric Forrester che, nei confronti della più piccola delle sorelle Logan, ha sempre avuto un affetto speciale.

Eric, così, deciderà di rimandare ancora una volta il pensionamento riprendendo la matita per rimettersi a lavoro e diventare l’alleato di cui Katie ha bisogno per vincere la sfida di moda contro Brooke e Ridge. Eric Forrester, il re della moda americana, così, sarà il colpaccio che permetterà a Katie di guidare con maggior fiducia la propria casa di moda potendo contare su un professionista esperto proprio come Eric.

Una decisione inaspettata quella di Eric che, se da una parte renderà felice Katie, dall’altra preoccuperà enormemente Ridge e Brooke. Il futuro di Beautiful, dunque, farà tornare indietro i fan storici della soap opera americana. Dopo la sfida tra la Spectra e la Forrester che, per decenni ha animato la soap, la guerra tra due case di moda rivali tornerà al centro della trama.