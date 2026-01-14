Beautiful, lo spoiler dall’America: Sheila sconvolta, arriva un “fantasma” dal passato

La vita di Sheila Carter sarà sconvolta da un clamoroso ritorno dal passato: tutto sta per cambiare a Beautiful.

Mentre in Italia stanno andando in onda le puntate di Beautiful in cui Sheila Carter sta lentamente tornando alla propria vita dopo essere stata dichiarata morta in seguito ad uno scontro con Steffy Forrester che ha creduto sin dal primo istante di averla uccisa, dagli Stati Uniti arriva un clamoroso spoiler su cosa accadrà nei prossimi mesi.

Sheila, dopo tante sofferenze, riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con Deacon Sharpe ma la felicità per la madre naturale di Finn sarà effimera. Il ritorno a Los Angeles di un personaggio del passato, infatti, le sconvolgerà la vita portandola a vivere un nuovo dramma sentimentale.

Spoiler Beautiful: il ritorno di Taylor cambia tutto

Dagli Stati Unti arriva uno spoiler clamoroso sul futuro di Sheila Carter all’interno di Beautiful. Se in Italia il suo nome viene saltuariamente fatto da Steffy, nella puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, Taylor è tornata da essere una protagonista indiscussa della soap opera.

Sheila è sempre più innamorata di Deacon e disposta a tutto pur di non perderlo. Il ritorno di Taylor, però, come svelano, le anticipazioni, apre un nuovo filone narrativo con l’ex moglie di Ridge Forrester che subisce il fascino di Deacon Sharpe. Dopo aver provato ad ignorare i sentimenti che nutre nei confronti del padre di Hope, Taylor troverà il coraggio di dichiarare i propri sentimenti a Deacon che ricambierà dando il via ad un nuovo e travolgente triangolo che, per la presenza di un personaggio imprevedibile come Sheila Carter regalerà numerose emozioni e colpi di scena.

Per la dottoressa Hayes con la dichiarazione d’amore nei confronti di Deacon inizierà un periodo di ripetuti pericoli perché Sheila non le lascerà mai campo libero senza combattere.

Mentre Bill Spencer vedrà nel nuovo triangolo l’occasione per liberarsi definitivamente di Sheila senza muovere un dito, Steffy non nasconderà la propria preoccupazione e temerà per l’incolumità della madre.

Mentre il caos tra Deacon, Taylor e Sheila esploderà continuerà la guerra parallela tra Brooke e Katie. Il rapporto tra le due sorelle è ormai compromesso e il rapporto speciale che c’è sempre stato tra le donne della famiglia Logan ha ormai lasciato il posto a rabbia, amarezza e delusione con la più piccola delle Logan che sembrerà aver voltato definitivamente pagina cancellando il rapporto con la famiglia d’origine.

La nuova stagione di Beautiful, esattamente come avevano promesso i produttori, si preannuncia ricca di fascino, emozioni e colpi di scena con i personaggi storici della soap pronti ad abbandonare la tranquillità del passato per sfoggiare un lato inedito in grado di stupire il pubblico.