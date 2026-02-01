Beautiful, lo spoiler americano: la rivolta di Dylan, la nuova nemica della soap

Gli spoiler provenienti da oltreoceano si soffermano sulla figura di Dylan, la nuova maestra estiva di Hayes che presto anche il pubblico italiano di Beautiful avrà modo di conoscere. Tra non molte puntate questo nuovo personaggio debutterà su Canale 5. La giovane insegnante dal visino d’angelo ma dallo spirito irrequieto darà parecchio filo da torcere a Electra

Anche Electra Forrester, la nipote di Eric, sarà una delle new entry della soap americana ambientata a Los Angeles. Dylan invece è destinata a ingrossare le file dei nemici dei Forrester. L’angelica maestra si rivelerà un avversario insidioso e nel mirino metterà il bel Will. Ma perché la nuova arrivata sarà così pericolosa?

Beautiful, anticipazioni americane: arriva Dylan, la nuova nemica dei Forrester

Dylan apparirà per la prima volta nella soap con l’inizio della scuola estiva, in un momento in cui Liam, convinto di essere spacciato, affitterà alla scuola la casa della scogliera attualmente occupata da Poppy e Luna. Sarà Dylan a fare da esca per Steffy quando Luna proverà a ucciderla. Sempre lei investirà la Nozawa, levandola di mezzo per sempre.

Dopo quanto successo Dylan finirà a vivere in auto, incapace di trovare un lavoro che le permetta di pagare un affitto. Electra e Will cercheranno di aiutarla. Con il placet della fidanzata lo Spencer le consentirà di vivere nell’appartamento sopra il suo garage. Questa situazione però finirà per creare non pochi problemi.

La maestra infatti comincerà a puntare gli occhi sul suo padrone di casa, senza curarsi troppo del fatto che sia legato sentimentalmente a Electra. La nipote di Eric non ci metterà molto ad accorgersi delle mire dell’amica nei confronti del suo fidanzato. Perciò metterà le cose in chiaro invitandola a starsene al suo posto.

Dal canto suo Dylan prometterà a Electra di evitare mosse che possano infastidirla. Inutile dire che le sue saranno le classiche promesse da marinaio. Gli spoiler delle puntate americano la mostrano che cade tra le braccia di Will dopo un balletto. Electra Forrester insomma dovrà stare bene in guardia.

Il pericolo di un triangolo amoroso non sarà l’unica insidia lanciata da Dylan. La maestrina diventerà pericolosa per tutta la famiglia Forrester anche a causa del suo rapporto con Katie. Will informerà la Logan che per la sua amica non c’è posto alla Forrester Creations. Così chiederà alla madre di darle un aiuto.

Ben felice di aiutare suo figlio, Katie assumerà Dylan. In questo modo la nuova arrivata potrebbe tramutarsi in un’arma nelle mani di Katie. La giovane infatti potrebbe essere la spia della casa di moda della Spencer e riuscire, grazie ai suoi modi di fare sibillini, a ottenere informazioni preziose dal suo padrone di casa arrivando perfino a convincerlo a lasciare Ridge e la maison di Electra per andare a lavorare con i suoi genitori.