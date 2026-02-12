“Matrimonio finito”, svolta a Beautiful: cosa dicono le anticipazioni americane

Le svolte a Beautiful, si sa, sono all’ordine del giorno almeno quanto le crisi matrimoniali. Non c’è mai quiete per i protagonisti della regina delle soap. Intrecci sentimentali, colpi di scena e momenti di tensione non cessano di tenere alto l’interesse del pubblico per le storie che si svolgono sotto lo sguardo degli spettatori.

Le anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti tornano a offrire indizi su uno sviluppo inaspettato che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Le notizie raccolte dagli spoiler americani annunciano tensioni e cambiamenti destinati a segnare i prossimi capitoli della storica soap ambientata a Los Angeles.

Beautiful, anticipazioni: matrimonio al capolinea nelle prossime puntate?

Alta tensione tra Deacon Sharpe e Sheila Carter. Gli spettatori della Penisola stanno per assistere alle nozze tra i due. Ma i “cugini” al di là dell’Atlantico li vedono alle prese con una crisi profonda che pare destinata a sfociare nella rottura del legame matrimoniale. Crisi nera insomma per Deacon e Sheila: il loro idillio non durerà a lungo.

Dopo aver sfidato tutto e tutti per portare all’altare la “villain” per eccellenza della soap, Deacon si renderà conto che la Carter, malgrado gli sforzi, non riuscirà mai a cambiare davvero. La constatazione finirà per portarlo a dare ragione a Steffy, Brooke e Ridge, mettendo profondamente in crisi il matrimonio con Sheila.

Per capire meglio cosa fare Sharpe si rivolgerà a una psichiatra d’eccezione, vale a dire Taylor Hayes. La cosa, inutile dirlo, allarmerà non poco Sheila. Al punto che, parlando con Li Finnegan, la donna non avrà particolari problemi ad ammettere di essere disposta a togliere di mezzo la psichiatra nel caso dovesse mettersi in mezzo tra lei e Deacon.

Sheila sembrerà ricredersi – almeno inizialmente – davanti ai frutti positivi per il suo matrimonio legati alle sedute di Deacon. Ben presto però emergerà la verità. Il percorso intrapreso da Deacon servirà soltanto a certificare la fine dell’amore con la Carter. Sharpe si accorgerà di essersi innamorato della sua psichiatra.

Come finirà il triangolo tra Taylor, Deacon e Sheila?

Deacon si metterà con Taylor. Per un breve periodo in passato i due avevano simultaneamente fatto parte della famiglia Forrester senza però mostrare un particolare interesse reciproco. Soltanto Deacon in passato era sembrato attratto dalla donna, con la quale condivideva i patemi sentimentali dopo la fine del suo matrimonio con Brooke.

In quel momento anche l’unione tra Taylor e Ridge appariva traballante. Il rapporto non era mai andato però oltre i confini di una profonda amicizia: la dottoressa non si è mai veramente mostrata interessata a Sharp. Nelle prossime puntate le cose cambieranno e scatterà la fatidica scintilla tra Deacon e la psichiatra.

E Sheila come la prenderà? Difficile pensare che l’indole vendicativa della “dark lady” di Beautiful non emerga con prepotenza davanti a un simile tradimento. Le anticipazioni non danno indizi sulla reazione futura della Carter. Le parole di Kimberly Brown – l’attrice che interpreta Sheila – sul suo profilo social lasciano però prevedere una riscossa decisamente arrembante.

«Vi consiglio di non cambiare canale perché sarà qualcosa di grosso. Mi piacerebbe dire di più, ma sarà qualcosa di grosso!», ha scritto Brown in riferimento alla nuova storyline che vede coinvolto il suo personaggio. Insomma, tutto lascia pensare che prossimamente ne vedremo delle belle su Canale 5.