Beautiful, anticipazioni americane: chi si (ri)sposa

Le puntate di Beautiful regalano sempre colpi di scena e, nelle puntate in onda in Italia nei prossimi mesi, come svelano le anticipazioni americane, ci sarà un nuovo ed inaspettato matrimonio tra un’ex coppia che deciderà di convolare nuovamente a nozze coronando per la quarta volta un amore che è ormai diventato un punto fermo della soap opera nonostante i divorzi, le discussioni e terzi incomodi.

Dopo l’amore di Brooke Logan e Ridge Forrester che è stato al centro della soap opera americana famosa in tutto il mondo e che ha dovuto affrontare tanti problemi prima di essere coronato da un matrimonio che, ad oggi, sta andando a gonfie vele nonostante i problemi sentimentali tra i rispettivi figli ovvero Hope e Thomas, c’è un altro amore più giovane ma che da anni incolla milioni di telespettatori ai teleschermi e che, esattamente come accaduto a Brooke e Ridge, ha dovuto affrontare qualsiasi tipo di problema per essere vissuto.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam, nuovo colpo di scena in arrivo

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, Hope e Liam sono due coniugi separati che si vedono avendo una figlia insieme. L’amore tra i due è finito nel momento in cui la figlia di Brooke si è avvicinata a Thomas scatenando la dura reazione del marito che, non tollerando la situazione, ha voluto mettere fine al matrimonio. Hope, poi, ha vissuto una relazione con Thomas il quale, di fronte all’ennesimo rifiuto di sposarlo, ha preferito mettere un punto e lasciare Los Angeles con il figlio Douglas.

Hope, in futuro, come svelano gli spoiler che arrivano dagli Stati Uniti, si legherà a Carter fino a quando Liam non si convincerà di essere malato a causa di un cancro incurabile. Quando Liam scoprirà che si tratta di una diagnosi errata, si convincerà di non voler più perdere tempo e di voler fare tutto ciò che lo rende felice avvicinandosi nuovamente a Hope.

La relazione tra la figlia di Deacon e Brooke e Carter entrerà in crisi e la porterà a riaprire nuovamente le porte a Liam. Beth, la figlia di Hope e Liam, chiederà così ai genitori di tornare insieme e, per il bene della loro bambina, i due decideranno di darsi un’altra possibilità.

Hope e Liam, così, decideranno di sposarsi nuovamente ma Sheila proverà a rovinare il matrimonio. Essendo la moglie di Deacon, Sheila chiederà di poter partecipare alla cerimonia ma Beth chiederà ai genitori di non invitarla e di fare il possibile affinché non si presenti né alla cerimonia né al ricevimento.