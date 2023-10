Con Gastone Moschin aveva fondato l’accademia di recitazione Mumos a Terni; in questi mesi era sul set di Call My Agent Italia 2

Addio a uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana, nonché ad una delle attrici più di talento che il nostro cinema e teatro abbiano avuto. Oggi, sabato 21 ottobre 2023, è morta all’età di 85 anni Marzia Ubaldi, che negli ultimi anni si era dedicata proprio alle serie tv.

La vita di Marzia Ubaldi

Nata nel 1938 a Milano, Ubaldi ha iniziato la sua carriera al Piccolo Teatro della città meneghina, interpretando vari ruoli in scena e, per una breve periodo, dedicandosi anche al canto: è stata la prima ad incidere “La ballata dell’amore cieco”, scritto da Fabrizio De Andrè.

Contestualmente, Ubaldi ha iniziato anche a lavorare al cinema, recitando in film come “Il medico delle donne”, “La svastica nel ventre”, “Farfalle” ed “I predatori”. Non solo: Ubaldi è stata anche doppiatrice di numerose attrici straniere, come Judi Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft e Rita Moreno.

Nella vita privata, Ubaldi è stata sposata dal 1960 al 1967 con l’attore Gastone Moschin (scomparso nel 2017): insieme, hanno fondato l’Accademia di recitazione teatrale, televisiva e cinematografica Mumos, con sede a Terni. La coppia ha anche avuto una figlia, Emanuela.

Le fiction con Marzia Ubaldi

La carriera di Marzia Ubaldi l’ha vista però anche protagonista sul piccolo schermo, prima con gli sceneggiati, poi con le fiction e infine con le più moderne serie tv. Ha recitato negli sceneggiati La coscienza di Zeno, L’armadietto cinese e L’uomo difficile.

Dopo una pausa dalla tv negli anni Novanta, negli anni Duemila l’abbiamo vista in Elisa di Rivombrosa (era Amelia, a capo della servitù), 7 vite, Questo nostro amore (era Alberta) e Grand Hotel. Più di recente, Marzia Ubaldi ha interpretato Amalia, la nonna della protagonista de L’Allieva; è stata nel cast dell’ultima stagione di Suburra-La serie ed ha avuto anche una parte in Odio il Natale su Netflix.

L’ultimo lavoro: Call My Agent Italia

Marzia Ubaldi era ancora attiva sul set: proprio quest’anno l’abbiamo visto suin Call My Agent Italia , nei panni della co-protagonista, il membro più anziano dell’agenzia per talenti in cui è ambientata la serie. Della serie è in produzione una seconda stagione, in onda nel 2024, in cui Ubaldi è tornata ad interpretare Elvira. Proprio pochi giorni fa aveva finito di girare le sue scene.