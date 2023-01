Il dietro le quinte dello show business italiano può essere spunto di risate e situazioni imprevedibile adatte ad una serie tv? La Francia ci ha dato una risposta già negli anni scorsi, a cui ora segue quella nostrana: Call My Agent Italia è infatti il remake targato Sky della serie nota internazionalmente come Call My Agent, appunto (in originale è Dix pour cent), che ci porterà a scoprire come lavorano i manager delle grandi star del nostro Paese ed, ovviamente, a riderci su. Curiosi di saperne di più su una delle serie più attese di inizio anno? Allora proseguite nella lettura!

Call My Agent Italia, uscita

Quando va in onda Call My Agent Italia? La data fissata da Sky per il debutto della serie tv è quella di venerdì 20 gennaio 2023, alle 21:15 su Sky Serie ed in streaming su NOW, rispettando così la collocazione del venerdì delle sue produzioni seriali originali.

Call My Agent Italia, trama

Benvenuti dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere -e le vite- delle star, gli agenti. Lea (Sara Drago), Gabriele (Maurizio Lastrico), Vittorio (Michele Di Mauro) ed Elvira (Marzia Ubaldi) sono l’anima della CMA (acronimo di Claudio Maiorana Agency) e a questa danno l’anima, pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle.

Manager, amici, confidenti e psicologi: un buon agente è tutto questo e anche di più. E loro, ognuno col proprio stile, sono i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata… Ma in fondo si divertono troppo per accorgersene. Ma con la partenza del fondatore Claudio Maiorana, le cose si faranno un po’ più complicate.

Assieme ai loro fidati assistenti, i nostri agenti ci accompagneranno in un universo luccicante, fatto di red carpet, eventi montani e set cinematografici, ma anche e soprattutto di duro lavoro, rivalità, alleanze e molti, moltissimi imprevisti. Accanto a loro, le star. Volti noti e amatissimi dal pubblico, grandi personaggi dello showbiz italiano che recitano nei panni di sé stessi, affiancati da tanti altri sorprendenti camei.

Call My Agent Italia, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sky li manda in onda due per volte, per tre settimane. Il finale della prima stagione, quindi, va in onda il 3 febbraio.

Call My Agent Italia, il cast

Le foto di Call My Agent Italia, su Sky e NOW Guarda le altre 35 fotografie → I personaggi della serie sono quasi tutti tratti dalla versione originale del format: ritroviamo quindi i ruoli già visti in Dix pour cent, con qualche aggiunta. Ad interpretarli, attori già molto noti al pubblico delle serie tv italiane.

Maurizio Lastrico è Gabriele Di Lillo: uno degli agenti della CMA, il più sensibile e buono. Lastrico, in tv, ha recitato in Tutto può succedere ed in Don Matteo.

Sara Drago è Lea Martelli: una delle agenti della CMA, è la più spietata, disposta a tutto pur di portare a casa un contratto e dimostrare di essere migliore dei suoi colleghi. Sara Drago è stata vista, al cinema, ne “La grande abbuffata”, “Jezabel” e “S/HE”.

Michele Di Mauro è Vittorio Baronciani: uno degli agenti della CMA, il delfino del fondatore. Molto freddo, il suo lavoro viene messo in subbuglio quando si ritrova a lavorare a fianco di Camilla (Paola Buratto), giovane assistente a cui è legato. Di Mauro, in tv, ha recitato in Fuoriclasse, L’Allieva, I Delitti del Barlume e, più di recente, in Studio Battaglia.

Marzia Ubaldi è Elvira Bo: una delle agenti della CMA, quella con la maggiore esperienza e rispettata da tutti. Conosce praticamente chiunque lavori nell’ambiente. Non si separa mai da Marcello, il suo cane razza Papillon. Ubaldi è stata vista in tv ne L’Allieva, Suburra-La serie ed Odio il Natale.

Francesco Russo è Pierpaolo Puglisi: assistente di Gabriele, single, amante del glamour. Russo è noto per aver lavorato a L’Amica Geniale e, di recente, in Filumena Marturano.

Sara Lazzaro è Monica Ferri: assistente di Vittorio, per cui prova grande attrazione. Lazzaro è nota per essere nel cast di Doc-Nelle tue mani.

Paola Buratto è Camilla Zanon: da Mestre si trasferisce a Roma per cambiare vita e lavorare nel mondo del cinema. Si ritrova alla CMA, dove scopre che l’agente non è poi un lavoro così semplice.

Kaze è Sofia De Rosa: centralinista della CMA, di cui Gabriele nota le potenzialità per diventare attrice. Ma da quel momento le cose tra loro due non saranno più le stesse. Kaze, all’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, è anche cantante: nel 2022 ha pubblicato “Come fa” insieme a Ditonellapiaga.

Emanuela Fanelli è Luana Pericoli: attrice con poche esperienze ma una grande considerazione di se stessa, è rappresentata da Elvira, che non ha il coraggio di mandarla via perché, in fondo, ci tiene a lei. Questo personaggio non è presente nella serie francese. Fanelli, stand-up comedian, è diventata famosa grazie ai suoi “annunci” in Una Pezza di Lundini.

Le guest-star

Come richiede la versione originale, anche Call My Agent Italia fa affidamento in ogni episodio di un grande artista dello spettacolo nostrano, nei panni di se stesso. C’è Paola Cortellesi, attrice “secchiona” e disposta (quasi) a tutto pur di interpretare la regina Tànaquil in “Tuskia”, grande colossal internazionale sugli Etruschi.

Il Premio Oscar Paolo Sorrentino, che arriva alla CMA con una nuova –geniale– idea per il sequel della serie sul Papa. Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, disperata perché lui si è immedesimato troppo nell’ultimo personaggio e ora non riesce più a uscirne.

Matilda De Angelis, vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che rischierà di travolgere l’intera agenzia. Stefano Accorsi, attore appassionato e workaholic, che accetta troppi lavori insieme rischiando di mandare in tilt il suo agente, e infine Corrado Guzzanti, che al contrario non vorrebbe accettare niente ma si ritrova suo malgrado incastrato in un “progettone spaziale”.

Nel corso delle puntate, inoltre, è prevista l’amichevole partecipazione di altri personaggi, come Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif ed Ivana Spagna. Presente anche Dominique Besnehard, produttore ed attore francese visto anche nella versione originale della serie nella prima, terza e quarta stagione.

Call My Agent Italia, regista e sceneggiatori

La regia della serie è di Luca Ribuoli, esperto di fiction italiane, avendo girato L’Allieva, Questo nostro amore, La mafia uccide solo d’estate-La serie, Speravo de morì prima e Noi-La serie. L’adattamento è stato scritto da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, Studio Battaglia, Beata te) e, per le sceneggiature degli episodi 4 e 5, da Federico Baccomo (Abbi fede, Studio Battaglia, Improvvisamente Natale). La serie è una produzione Sky Original, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar, con Sky Studios.

Call My Agent Italia, dov’è stato girato?

Le riprese della serie si sono svolte a Roma. Le location esterne sono state cercate per la maggior parte all’interno del centro cittadino, puntando sulla bellezza iconica della città e dei suoi locali e mescolandola con gli interventi architettonici di maggiore rilievo degli ultimi anni.

Si va dalla Scalinata di Piazza di Spagna al panorama notturno di Piazza Navona e dei Fori Imperiali; Palazzo Altemps, il Lungotevere dell’Isola Tiberina, per inoltrarsi successivamente nei luoghi maestosi e moderni dell’architettura contemporanea che tutt’oggi accolgono i grandi eventi del jet set come il museo del MAXXI o l’Auditorium Parco della Musica.

A queste location si alternano set cinematografici ricostruiti nei posti più disparati della provincia: dalla bellezza di Ostia Antica per “Tuskia”, al set di “Marybeth” al “C’era una volta il West” di Fiumicino. Una scatola nella scatola. Giusta commistione tra finzione e realtà, tra il mondo reale e quello cinematografico a cui fa riferimento.

Call My Agent!, la serie francese

La serie è remake di Call My Agent!, produzione francese il cui titolo originale è Dix pour cent, in onda dal 2015 su France 2. La notorietà a livello internazionale (ad oggi sono stati realizzati sette remake, mentre altri sono in produzione) la si deve anche grazie alla distribuzione su Netflix. Anche sul catalogo italiano della piattaforma è possibile vedere la serie originale, ma solo fino al 21 gennaio.

La serie originale non è ancora conclusa: alla fine della quarta stagione, è stata annunciata la realizzazione di n film spin-off, a cui dovrebbe seguire una quinta stagione. In entrambi i casi Netflix dovrebbe essere coinvolto nella produzione.

Call My Agent Italia 2 si farà?

Sì, la seconda stagione di Call My Agent Italia si farà: la conferma è giunta durante la conferenza stampa della serie, in cui Sky ha confermato che Lisa Nur Sultan e Luca Ribuoli sono già al lavoro sui nuovi episodi.

Call My Agent Italia in chiaro su Tv8

Call My Agent Italia andrà in onda in chiaro su Tv8? Come tutte le altre serie originali di Sky, anche questa avrà un passaggio in chiaro su Tv8, ma ovviamente bisognerà aspettare qualche mese. La messa in onda su Tv8 potrebbe essere intorno alla prossima estate o autunno.

Call My Agent Italia, il trailer

Ecco il trailer ufficiale della serie:

Call My Agent Italia, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Sky, è possibile vedere Call My Agent Italia in streaming on demand su Sky Go per tutti gli abbonati Sky e su NOW, la piattaforma streaming di Sky, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.