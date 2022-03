E’ sicuramente una delle serie tv di questo 2022 che il pubblico attende con più curiosità, considerata la fonte originale da cui è tratta. Stiamo parlando di Noi, la fiction di Raiuno remake dello statunitense This Is Us, che adatta in italiano una storia ricchissima di emozioni, sorprese e sentimenti. Siete tra coloro che aspettano Noi con ansia? Allora proseguite nella lettura per scoprire tutto quello che c’è da sapere!

Noi serie tv, uscita

Quando esce Noi? L’annuncio è stato fatto niente meno che durante il Festival di Sanremo 2022 quando Lino Guanciale, ospite di una delle serate, ha confermato che la serie tv debutta su Raiuno il 6 marzo 2022. La serie va quindi in onda di domenica, prendendo il posto de L’Amica Geniale 3.

Noi serie tv, la trama

La fiction è la storia della famiglia Peirò, raccontata lungo tre differenti decadi. La storia inizia nel 1984, quando i giovani sposi Pietro (Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) sono in attesa dei loro tre gemelli. La vita riserva però loro un’amara sorpresa.

Pietro e Rebecca non si perdono d’animo: nasce così la loro famiglia, composta anche da Claudio, Caterina e Daniele, quest’ultimo adottato, dopo che Pietro lo ha visto in ospedale ed aver scoperto che era stato abbandonato fuori da una caserma dei Vigili del Fuoco.

La serie segue l’evoluzione di questa famiglia, mostrando Pietro e Rebecca di fronte alle difficoltà di essere genitori, ma anche i tre figli crescere, fino ai giorni nostri. Claudio (Dario Aita) è un attore affermato in tv che decide di seguire la carriera teatrale; Caterina (Claudia Marsicano) affronta i propri problemi di peso mentre Daniele (Livio Kone) si mette alla ricerca del proprio padre naturale.

Noi serie tv, cast

Il nucleo principale del cast della serie è formata dagli interpreti della famiglia Peirò, e quindi da Lino Guanciale (Pietro), Aurora Ruffino (Rebecca), Dario Aita (Claudio), Claudia Marsicano (Caterina) e Livio Kone (Daniele). In particolare, inoltre, i tre figli sono interpretati anche da altri attori a seconda dei flashback mostrati.

Noi serie tv, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti, in onda due per volta per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà quindi in onda il 10 aprile.

Noi serie tv, regista e sceneggiatori

© Instagram

Alla regia di Noi c’è Luca Ribuoli, dietro la macchina da presa di numerosissime fiction, tra cui La Squadra, Il Commissario Manara, Questo Nostro Amore, Purché finisca bene, Don Matteo, L’Allieva, La mafia uccide solo d’estate e Vite in fuga.

A scrivere la sceneggiatura, invece, Sandro Petraglia (Braccialetti Rossi, Un professore), Flaminia Gressi (Bella da morire, Vite in fuga) e Michela Straniero (La guerra è finita), che si sono occupati sia dell’adattamento che della stesura dei copioni italiani. A produrre Cattleya, in collaborazione con Rai Fiction.

Noi serie tv, location

Per raccontare l’evoluzione della famiglia Peirò, la produzione ha dovuto tenere conto anche di numerose location da allestire. La serie, infatti, ha girato in ben quattro città: Torino, Milano, Roma e Napoli. Le riprese sono state effettuate tra la primavera e l’estate 2022.

Noi serie tv, colonna sonora

Già settimane prima della messa in onda della serie, è stata distribuita la canzone “Mille Stelle”, cantata da Nada, che ne ha curato anche le musiche con Andrea Farri. Il brano si ispira al tema musicale della serie originale, completamente realizzato con la chitarra.

Noi serie tv, il remake

Come detto, Noi è il remake di This Is Us, popolarissima serie tv in onda sulla Nbc dal 2016 per sei stagioni. La serie è stata creata da Dan Fogelman e nel corso degli anni ha vinto due Emmy Awards ed un Golden Globe, oltre ad essere un successo in termini di ascolti tv. In Italia, si può vedere su Fox e su Amazon Prime Video, mentre in chiaro è andato in onda su Tv2000.

Noi serie tv, dove vederlo?

E’ possibile vedere Noi durante la messa in onda televisiva su Raiuno o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.