Nuove anticipazioni di martedì 22 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole del 22 ottobre (puntata 6552): Damiano coinvolto in uno scontro a fuoco

Il boss Torrente verrà catturato?

Damiano (Luigi Miele) è coinvolto nell’operazione che dovrebbe portare alla cattura del boss Torrente (Loris De Luna). L’inseguimento tra la squadra di poliziotti capitanata da Damiano e il clan di camorristi di Torrente è iniziato ma all’improvviso scoppia uno scontro a fuoco. Il boss verrà finalmente assicurato alla giustizia?

Manuela deve preparare un nuovo esame universitario

Manuela (Gina Amarante) è sempre più presa dal lavoro al Vulcano, che ha deciso di fare con l’obiettivo di restituire a Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) i soldi che le hanno prestato dopo l’inganno di Costabile (Antonio Fiore), e dalla gestione del parco archeologico, che è riuscita finalmente ad inaugurare. Manuela, però, ora deve anche studiare per un nuovo esame all’università. Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci), nel frattempo, si confrontano sul comportamento ambiguo di Guido (Germano Bellavia).

