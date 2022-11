Un posto al sole è la soap opera in onda nell’access prime time di Rai 3, prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia, giunta alla ventisettesima stagione. In questa stagione televisiva, ogni puntata va in onda subito dopo Il Cavallo e la Torre, la striscia informativa a cura di Marco Damilano, intorno alle ore 20:50.

Andiamo a scoprire le anticipazioni delle puntate che andranno in onda la prossima settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 novembre.

Alcuni personaggi principali della soap, in questo momento, sono Roberto Ferri (interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina Giordano (Nina Soldano), Silvia Graziani e Michele Saviani (Luisa Amatucci e Alberto Rossi), Niko Poggi e le gemelle Micaela e Manuela Cirillo (Luca Turco e Gina Amarante), Alberto Palladini (Maurizio Aiello), Viola Bruni (Ilenia Lazzarin), senza dimenticarci di altri personaggi storici come Raffaele Giordano, Renato Poggi e Guido Del Bue (Patrizio Rispo, Marzio Honorato e Germano Bellavia).

Un posto al sole, anticipazioni puntate 21-25 novembre 2022 (6071-6075)

Lunedì 21 novembre

Niko deve decidere se incontrare Manlio, il padre di Susanna attualmente in carcere. La presenza di Nicotera nelle giornate di Antonio, invece, ha effetti positivi sia sul bambino che su Viola. Franco e Angela devono gestire la decisione di Bianca, decisa ad organizzare una festa a sorpresa per Antonello.

Martedì 22 novembre

Il sentimento reciproco tra Viola e Eugenio potrebbe riaccendersi. Niko riceverà una proposta insana da parte di Manlio che avrà effetti sul suo animo ancora tormentato dalla morte di Susanna. Diego e Lia iniziano a vivere la loro storia d’amore ma devono superare alcuni ostacoli.

Mercoledì 23 novembre

Roberto, deciso a partire per Londra per raggiungere Marina, riceverà una sorpresa. Eugenio vuole salvare il suo matrimonio con Viola. La presenza delle gemelle Cirillo a Palazzo Palladini avrà delle conseguenze nel rapporto tra Samuel e Speranza.

Giovedì 24 novembre

Alice torna a Napoli e rimarrà colpita da alcuni ragazzi del posto, soprattutto uno. Nel giorno della cerimonia in memoria di Susanna, Niko si rende conto di non riuscire a superare il dolore e la rabbia per la morte di sua moglie.

Venerdì 25 novembre

Niko è sopraffatto dalla voglia di rendere giustizia a Susanna. Ornella si rivelerà una confidente capace di accogliere il dolore di chi le chiede aiuto. È tutto pronto per la festa a sorpresa per Antonello, organizzata da Bianca nella terrazza.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere gli episodi di Un posto al sole su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Di seguito, il link della pagina ufficiale della soap opera.