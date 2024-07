Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 24 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Rossella e Nunzio condividono un’intensa esperienza

Dopo aver condiviso un’intensa esperienza, Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) potrebbero riscoprire sentimenti ultimamente un po’ sopiti, ma mai del tutto scomparsi. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sono concentrati sull’acquisizione di Radio Golfo 99, la radio che Chiara (Alessandra Masi) ha intenzione di vendere in tempi brevi per investire la liquidità sulla ristrutturazione degli alberghi del gruppo Petrone, quando una comunicazione del Tribunale riporta prepotentemente in primo piano la vicenda di Tommaso (Luigi De Feo).

Marika presenta a Rosa la sua nuova fiamma

Bice (Lara Sansone), in vacanza con Mariella (Antonella Prisco) e Lollo (Vincenzo Lovriso), medita vendetta contro Sergio (Francesco Procopio). Marika (Laura Pagliara), nel frattempo, presenta a Rosa (Daniela Ioia) la sua nuova fiamma, ignara del guaio in cui si sta cacciando.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.