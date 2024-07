Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 23 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 23 luglio (puntata 6497): Rossella e Nunzio accorciano le distanze

Un evento imprevisto avvicinerà Rossella e Nunzio

Nonostante entrambi cerchino di convincere sé stessi di aver superato il sentimento che provano l’uno verso l’alto, la tensione fra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo), che nel frattempo ha iniziato una storia con Diana (Sara Zanier), è ancora palpabile. Un evento imprevisto porterà i due ad accorciare nuovamente le distanze.

Mariella e Lollo in vacanza con Bice

Guido (Germano Bellavia) farà una considerazione amara della sua relazione con Mariella (Antonella Prisco), ormai in crisi profonda a causa dei sentimenti che lui prova nei riguardi di Claudia (Giada Desideri). Mariella e il figlio, nel frattempo, cercheranno di godersi la vacanza con Bice (Lara Sansone) anche se la scelta della località è alquanto insolita. Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D’Angelo) raggiungono Marika (Laura Pagliara) al mare, salvo scoprire che non saranno gli unici ospiti.

