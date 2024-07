Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 25 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 25 luglio (puntata 6499): Luca cerca di confortare Alberto

Alberto riceve una bella notizia

Dopo averlo salvato dal rischio di un incidente, Luca (Luigi Di Fiore) cerca di confortare nuovamente Alberto (Maurizio Aiello), in crisi da quando il figlio è entrato nel programma di protezione insieme alla madre Clara (Imma Pirone), ma non sembra riuscire nel suo intento. Per fortuna, una bellissima notizia pare riaccendere la speranza di Alberto.

Rossella e Nunzio sono sempre più vicini

Uniti nel proteggere una ragazza dal fidanzato violento, che aveva chiesto loro aiuto al Vulcano, Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) ritrovano la loro alchimia e sono sempre più vicini. Sia Mariella (Antonella Prisco), che si trova con Lollo (Vincenzo Lovriso) in vacanza al mare insieme a Bice (Lara Sansone), che Guido (Germano Bellavia), rimasto da solo a casa, soffrono per la situazione che si è creata tra loro.

