Anticipazioni della puntata di martedì 22 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 22 ottobre 2024 (s33 ep. 370): Deacon dichiara il suo amore a Brooke

Taylor ha convinto Deacon a dichiararsi a Brooke

Taylor (Krista Allen) raggiunge Ridge (Thorsten Kaye) alla Forrester Creations e scopre che la sua opera di convincimento su Deacon (Sean Kanan) potrebbe aver avuto effetto. Deacon, infatti, ha chiesto a Brooke (Katherine Kelly Lang) di raggiungerlo a Il Giardino e, una volta arrivata nel ristorante, le dichiara tutto il suo amore e il desiderio di ricostruire una vita con lei. Nel frattempo, Taylor ricorda a Ridge quanto sia stato importante per lei a prescindere dai figli che hanno in comune.

Brooke si insospettisce

Dopo la dichiarazione d’amore di Deacon, Brooke si insospettisce, non comprendendo come mai lui torni su un argomento di cui hanno parlato tante volte. In passato, infatti, Brooke aveva già messo in chiaro con Deacon che un ritorno insieme tra loro due non sarebbe stato più possibile. Imbarazzato, Deacon si lascia scappare che gli è stato suggerito di farlo.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.