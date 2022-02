La saga ideata da Elena Ferrante torna in tv, con il suo terzo volume: L’Amica Geniale 3, terza stagione, appunto, della serie tv evento, debutta su Raiuno a due anni dalla messa in onda della seconda stagione, per raccontare l’evoluzione delle vite di Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) e della loro amicizia. Curiosi di sapere che cosa accadrà? Proseguite nella lettura!

L’Amica Geniale 3, quando inizia?

Raiuno ha deciso di fare iniziare L’Amica Geniale 3 subito dopo la fine del Festival di Sanremo, approfittando della eco della kermesse per lanciare i nuovi episodi. La serie, quindi, prenderà il via da domenica 6 febbraio 2022, cambiando quindi giorno di programmazione rispetto al passato, quando andava in onda di lunedì.

L’Amica Geniale 2, la trama

L'Amica geniale 3 "Il bambino lo cresco io, te lo prometto" #6febbraio Terzo capitolo de #LAmicaGeniale #Rai1 #RaiPlay #ElenaFerrante #Radiocorrieretv https://bit.ly/RCTVn42022 Posted by Radiocorriere Tv on Friday, January 28, 2022

La storia (che ha come sottotitolo “Storia di chi fugge e di chi resta”), ora, si sposta negli anni Settanta, anni di tumulti e di manifestazioni in tutta Italia. Elena è in procinto di sposarsi, ha scritto un libro di successo -che però non manca di crearle qualche problema.

Lila, invece, si è messa a lavorare come operaia in condizioni durissime per mantenere il figlio Rino (Salvatore Tortora). Entrambe hanno cercato di scappare dal Rione in cui sono cresciute e di sfuggire ad un destino di miseria e di sottomissione. Davanti a loro, un decennio in cui la realtà femminile deve incontrare nuove sfide, come come dovranno fare loro.

L’Amica Geniale 3, il cast

A differenza di quanto detto dopo la fine della seconda stagione, Mazzucco e Girace sono state confermate nei panni delle protagoniste: l’idea iniziale era quella di sostituirle con altre due interpreti, più adulte. Invece, le ritroviamo nei panni di Elena e Lila, così come ritroviamo il resto del cast della serie visto nelle altre due stagioni.

Il cast principale

Margherita Mazzucco è Elena Greco: grazie al successo del suo primo romanzo, Elena è una scrittrice di professione. Nel corso della serie si trova a lottare contro il blocco dello scrittore. Sposa Pietro Airota, ma si sente sempre più trascurata dal marito e combatte il ruolo di moglie “tradizionale” che Pietro le ha implicitamente assegnato. È una donna in cerca della propria identità: divisa tra le sue radici nel rione e il presente nell’intellighenzia italiana.

Gaia Girace è Lila Cerullo: dopo aver lasciato Stefano Carracci, vive con Enzo ed è un’operaia nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. Lavora in condizioni disumane che la portano ad ammalarsi. Quando incontra Elena, Lila appare smunta e consumata dai ritmi della fabbrica, ma non ha perso il suo acume e la sua vivace intelligenza: di notte studia informatica con Enzo, insieme hanno l’obiettivo di cambiare la loro condizione di vita.

Francesco Serpico è Nino Sarratore: alla presentazione del romanzo di Elena, la difende dalle aspre critiche di un giornalista conservatore. Fa parlare di sé attraverso i suoi articoli e arriva a essere citato anche dall’illustre suocero di Elena, Guido Airota. Grazie a lui entra in contatto con Pietro, con cui lega. Proprio attraverso l’amicizia con Pietro, Nino ritorna nella vita di Elena con effetti sconvolgenti. Negli anni in cui non si sono visti, Nino ha sposato una ragazza di buona famiglia e viaggia spesso per lavoro.

Matteo Cecchi è Pietro Airota: fidanzato, poi marito di Elena. È un grigio accademico, molto concentrato sul suo lavoro. Pur professandosi ateo e progressista, mostra in diverse occasioni un’attitudine e un modo di pensare da conservatore. Ferisce attraverso la sua indifferenza Elena che, dopo il matrimonio, inizia a trattare come una massaia, ignorando il suo percorso accademico e professionale. Nel corso della serie la distanza tra i due si acuirà sempre più.

Daria Deflorian è Adele Airota: madre di Pietro, è una donna molto importante nel campo dell’editoria italiana, grazie a lei Elena ha pubblicato il suo primo libro e resta il suo punto di riferimento per ogni sua pubblicazione successiva. È una donna determinata che trova sempre il modo di piegare le situazioni secondo il suo volere, incurante dell’effetto che la cosa potrebbe avere sugli altri, come ad esempio il banchetto di nozze a sorpresa organizzato ad insaputa di Elena.

Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco: madre di Elena, è una donna dura e pragmatica che non concede né a sé stessa né alla figlia di farsi manipolare. Teme che il matrimonio civile sia un modo di Pietro per piegare Elena e si oppone strenuamente. Resta comunque presente per sua figlia e si mostra oltremodo protettiva nei suoi confronti. Ha dei modi molto bruschi, ma dimostra il suo affetto con le sue azioni. Ha vissuto una vita difficile e per lei è estremamente difficile abbassare la guardia.

Giovanni Buselli è Enzo Scanno: il compagno di Lila, dolce e protettivo nei suoi confronti, è esattamente l’opposto di Pietro. Premuroso e attento, non fa altro che encomiare i successi di Lila, la sua intelligenza, la sua innata capacità di apprendimento. Resta costantemente al suo fianco anche durante il terribile periodo della malattia. Insieme a lei studia per il corso per corrispondenza dell’IBM. La sua passione e il suo candore fanno colpo anche su Pietro, affascinato dal mondo dei calcolatori.

La famiglia Greco

Luca Gallone è Vittorio Greco, padre di Elena.

Francesca Montuori è Elisa Greco, sorella di Elena, ormai adolescente.

La famiglia Cerullo

Antonio Buonanno è Fernando Cerullo, padre di Lila.

Salvatore Tortora è Gennarino Carracci, figlio di Lila e di Stefano.

La famiglia Carracci

Giovanni Amura è Stefano Carracci, marito di Lila, da cui è separata,

Fabrizio Cottone è Alfonso Carracci, fratello di Stefano ed ex compagno di classe di Elena e Lila.

Sarah Falanga è Maria Carracci, moglie di don Achille, che muore nella prima stagione, e madre di Stefano ed Alfonso.

La famiglia Peluso

Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso, amico di Elena e Lila, si interessat di politica e giustizia sociale.

Francesca Pezzella è Carmela Peluso, sorella di Pasquale.

La famiglia Solara

Elvis Esposito è Marcello Solara, figlio della famiglia più potente del Rione, è innamorato di Lila.

Alessio Gallo è Michele Solara, fratello di Marcello, ragazzo violento.

Imma Villa è Manuela Solara, madre di Marcello e Michele.

La famiglia Galiani

Clotilde Sabatino è la professoressa Galiani: madre di Nadia ed insegnante al liceo di Elena.

Giorgia Gargano è Nadia Galiani, figlia della professoressa ed ex di Nino, che la lascia per Lila.

Giovanni Cannata è Armando Galiani.

Altri personaggi

Rosaria Langellotto è Gigliola Spagnuolo, figlia del pasticcere del Rione.

Pina Di Gennaro è Melina Cappuccio, donna del Rione che impazzisce quando Nino Sarratore, con cui ha una relazione clandestina, la lascia.

Giulia Lazzarino è Maria Rosa Airota, madre di Pietro e futura suocera di Elena.

Gabriele Vacis è Guiodo Airota, padre di Pietro e futuro suocero di Elena.

Bruno Orlando è Franco Mari, fidanzato di Elena durante gli anni universitari a Pisa, la ragazza lo ritrova nelle proteste studentesche.

Francesco Russo è Bruno Soccavo, datore di lavoro di Lila, eredita la fabbrica di salumi dal padre, cosa che fa cambiare il suo carattere in peggio.

Sofia Luchetti è Dede Airota, figlia di Elena e Pietro.

Sophia Protino è Elsa Airota, figlia di Elena e Pietro.

Maria Vittoria Dallasta è Silvia, ragazza madre che Elena conosce durante una delle manifestazioni studentesche a cui partecipa.

Chiara Celotto è Eleonora, moglie di Nino.

L’Amica Geniale 3, regista e sceneggiatori

Dopo due stagioni, Saverio Costanzo lascia la regia della serie: al suo posto, Daniele Luchetti. Costanzo, però, resta alla sceneggiatura, con la stessa Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. La serie è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con la Hbo.

L’Amica Geniale 3, dov’è stato girato?

Il Rione, un set appositamente costruito per la serie, resta principale nel racconto, ma la terza stagione si sposta anche in altre località: si è girato, infatti, a Firenze, Torino e Milano, oltre che, ovviamente, a Napoli. La serie è stata realizzata con la collaborazione della Regione Campania, della Fondazione Film Commission Regione Campania, della Toscana Film Commission e della Film Commission Torino Piemonte, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli, del Comune di Caserta, del Comune di Firenze, del Comune di Torino, del Comune di Viareggio, del Comune di Torre Annunziata e del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

L’Amica Geniale 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della terza stagione sono otto, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti ciascuno, in onda due per volta per quattro prime serate, come le prime due stagioni. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 27 febbraio.

L’Amica Geniale 3, il libro

La terza stagione è tratta dal libro “Storia di chi fugge e di chi resta”, di Elena Ferrante ed edito dalle Edizioni e/o. Il libro è il terzo della tetralogia de L’Amica Geniale: i primi due libri, “L’Amica Geniale” e “Storia del nuovo cognome”, sono già stati adattati per la tv, mentre il quarto, “Storia della bambina perduta”, sarà adattato nella quarta stagione.

L’Amica Geniale 3, trailer

Ecco il trailer della terza stagione diffuso dalla Rai:

L'amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta "Tu sei forte. Io non lo sono mai stata, Lenù.""L'amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta" PROSSIMAMENTE su Rai1 e RaiPlay Posted by Rai1 on Friday, January 21, 2022

L’Amica Geniale 3, dove vederlo?

E’ possibile vedere la terza stagione durante la messa in onda su Raiuno, mentre in streaming si può vederla su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile vedere anche la seconda stagione.