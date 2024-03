Call My Agent Italia 3 è stato confermato da Sky prima della messa in onda della seconda stagione, ma Lisa Nur Sultan non sarà più al tavolo degli sceneggiatori

Call My Agent Italia 3 si farà. E Sky invita Fiorello a fare da guest-star in un episodio

Call My Agent Italia 3, la terza stagione si farà: sebbene la seconda stagione della fortunata serie tv di Sky debba ancora debuttare (l’appuntamento è da venerdì 22 marzo 2024 su Sky Serie ed in streaming su NOW), durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi è giunta la conferma che le vicissitudini degli agenti della CMA proseguiranno con una terza stagione.

Call My Agent Italia 3, la conferma di Sky

A darne conferma è stato, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia, proprio in apertura di conferenza stampa, dopo aver lanciato uno sguardo d’intesa a, produttore della serie tv per, con

Call My Agent 3 continuerà dunque a tenere aperta la CMA, l’agenzia che ha nel suo portafoglio i più importati personaggi dello spettacolo italiano, seguendo così la serie originale Chiami il mio agente (“Dix pour cent”), ferma a quattro stagione e con un film sequel in fase di produzione.

Call My Agent Italia 3, cambia la sceneggiatrice

© Simona Panzini

Durante la conferenza stampa si è tornato a parlare della terza stagione, con l’annuncio fatto da Lisa Nur Sultan, sceneggiatrice ed adattatrice del format francese, che non prenderà parte alla scrittura degli episodi. “Amo questa serie, ma non amo il martirio”, ha detto ironizzando, “scriverla è molto faticoso. Anche la creatrice della serie originale (Fanny Herrero, ndr) ha lasciato dopo tre stagioni. Sarà bellissimo vederla dal divano”.

Call My Agent Italia 3 e la perdita di Marzia Ubaldi

La terza stagione non avrà purtroppo nel cast Marzia Ubaldi, interprete di Elvira venuta a mancare nell’autunno scorso. Ad una domanda della stampa sulla possibilità che ci sia un nuovo personaggio che prenda il posto di Elvira, Degli Esposti ha risposto “Ci stiamo pensando in questo periodo. È un argomento che non avremmo voluto affrontare”.

Call My Agent Italia 3, Fiorello tra le guest-star?

Infine, il capitolo guest-star: impossibile, ovviamente, dire adesso chi saranno gli ospiti di puntata della terza stagione, ma c’è un sogno, ovvero quello di avere Fiorello in un episodio. Sara Drago (interprete di Lea) e Lisa Nur Sultan hanno dichiarato di averlo incontrato e di aver ricevuto da lui i complimenti per la serie.

Fiorello sarebbe stato invitato a prendere parte a un episodio, ma alla fine non se ne sarebbe fatto più nulla. “Quanto tempo ho per riprovarci?”, ha chiesto ironicamente Drago a Degli Esposti. Alla fine della conferenza, però, l’invito ufficiale è giunto da Sky, tramite Hartmann: “Fiore, se vuoi… noi ci siamo”.

Call My Agent Italia 3, uscita

Difficile dire ora quando uscirà la terza stagione, che è ancora in fase di scrittura e non di produzione: se le riprese dovessero cominciare nei prossimi mesi, è probabile che Call My Agent Italia 3 possa andare in onda nella prossima stagione tv, presumibilmente nella primavera del 2025.