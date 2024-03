Riaprono le porte della Claudio Maiorana Agency, l’agenzia di talenti più caotica e divertente che ci sia, protagonista di Call My Agent Italia 2, seconda stagione della fortunata serie di Sky Italia remake del francese Chiami il mio agente!. Rispettando il format originale (ma con numerose deviazioni narrative), la serie continua ad ospitare guest-star del mondo dello spettacolo italiano per raccontare un dietro le quinte che non è mai stato così folle. Siete pronti per nuovi provini, sceneggiature e contratti da firmare? Proseguite nella lettura!

Call My Agent Italia 2, uscita

Quando esce Call My Agent Italia 2? La seconda stagione va in onda da venerdì 22 marzo 2024, alle 21:15 su Sky Serie ed in streaming su NOW, nella stessa collocazione della prima stagione.

Call My Agent Italia 2, il cast

Le foto di Call My Agent Italia 2, su Sky Serie e NOW Guarda le altre 27 fotografie → Il cast fisso della seconda stagione è stato tutto confermato, con l’aggiunta di Pietro De Nova nei panni di Evaristo Loi. Marzia Ubaldi, interprete di Elvira, è venuta a mancare nell’autunno 2023, poco dopo la fine delle riprese: a lei è dedicato il primo episodio.

Michele Di Mauro è Vittorio Baronciani: 56 anni, ambizioso e sicuro di sé, l’avvocato Baronciani è l’agente più spregiudicato della CMA, ma rischia di essere sopraffatto dai problemi personali.

56 anni, ambizioso e sicuro di sé, l’avvocato Baronciani è l’agente più spregiudicato della CMA, ma rischia di essere sopraffatto dai problemi personali. Sara Drago è Lea Martelli: determinata e intraprendente, Lea, 36 anni, è l’agente più talentuosa della CMA, ma non riesce più a lasciarsi andare come prima.

determinata e intraprendente, Lea, 36 anni, è l’agente più talentuosa della CMA, ma non riesce più a lasciarsi andare come prima. Maurizio Lastrico è Gabriele Di Lillo: quarantenne dal cuore grande, simpatico e gentile, Gabriele è protettivo e leale. Ha intrapreso una relazione con Sofia (Kaze).

quarantenne dal cuore grande, simpatico e gentile, Gabriele è protettivo e leale. Ha intrapreso una relazione con (Kaze). Marzia Ubaldi è Elvira Bo: grande signora del cinema italiano, la settantenne Elvira Bo lavora alla CMA fin dalla sua fondazione. Inseparabile dal suo simpatico cagnetto Marcello, è una donna di mondo, colta e dalla battuta pronta.

grande signora del cinema italiano, la settantenne Elvira Bo lavora alla CMA fin dalla sua fondazione. Inseparabile dal suo simpatico cagnetto Marcello, è una donna di mondo, colta e dalla battuta pronta. Francesco Russo è Pierpaolo Puglisi: 32 anni, è il fedelissimo assistente, ma soprattutto consigliere, di Gabriele e non perde mai occasione di dire la sua, anche quando sarebbe meglio tacere.

32 anni, è il fedelissimo assistente, ma soprattutto consigliere, di Gabriele e non perde mai occasione di dire la sua, anche quando sarebbe meglio tacere. Sara Lazzaro è Monica Ferri: 39 anni, gonne a ruota e look anni Cinquanta, Monica, con la sua efficienza e la sua tendenza al perfezionismo, è un elemento insostituibile dell’agenzia.

39 anni, gonne a ruota e look anni Cinquanta, Monica, con la sua efficienza e la sua tendenza al perfezionismo, è un elemento insostituibile dell’agenzia. Paola Buratto è Camilla Zanon: la giovane e inesperta Camilla è riuscita a sopravvivere al periodo di prova come assistente della temutissima Lea Martelli. Imparare dalla migliore le ha permesso di crescere e trovare la propria strada.

la giovane e inesperta Camilla è riuscita a sopravvivere al periodo di prova come assistente della temutissima Lea Martelli. Imparare dalla migliore le ha permesso di crescere e trovare la propria strada. Kaze è Sofia De Rosa: nonostante abbia deciso di intraprendere la carriera d’attrice, la splendida Sofia ancora non se la sente di abbandonare il suo desk alla reception della CMA. Ha una relazione con Gabriele.

nonostante abbia deciso di intraprendere la carriera d’attrice, la splendida Sofia ancora non se la sente di abbandonare il suo desk alla reception della CMA. Ha una relazione con Gabriele. Emanuela Fanelli è Luana Pericoli: la stimatissima e amatissima – per lo più da sé stessa – Luana Pericoli è diventata una diva dopo aver firmato un contrattone internazionale per “Laika”, il suo esordio da attrice, regista e sceneggiatrice.

la stimatissima e amatissima – per lo più da sé stessa – Luana Pericoli è diventata una diva dopo aver firmato un contrattone internazionale per “Laika”, il suo esordio da attrice, regista e sceneggiatrice. Pietro De Nova è Evaristo Loi: assistente timido e occhialuto di Gabriele Muccino, viene scaraventato nel mondo della CMA, dove è costretto ad affrontare le ire di Lea, la supponenza di Vittorio e l’indifferenza di Gabriele.

assistente timido e occhialuto di Gabriele Muccino, viene scaraventato nel mondo della CMA, dove è costretto ad affrontare le ire di Lea, la supponenza di Vittorio e l’indifferenza di Gabriele. Corrado Guzzanti nei panni di se stesso: l’attore è contrattualmente legato ad ogni attività di Luana Pericoli, quindi costretto ad assecondarla nelle sue idee.

Call My Agent Italia 2, le guest-star

Anche in questa stagione sono numerosissime le guest-star che, nei panni di loro stessi, sono protagoniste nel corso delle puntate.

Nel primo episodio Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi accettano di recitare insieme in un film di cui scopriranno la sceneggiatura giorno per giorno (nell’episodio compare anche Mattia Stanga);

nel secondo episodio Gabriele Muccino annuncia di aver rilevato le quote della CMA scatenando il caos in ufficio, e Gian Marco Tognazzi, rimasto incastrato in un ruolo un po’ troppo “ingombrante”;

nel terzo episodio Claudio Santamaria è disposto davvero a tutto pur di interpretare Giordano Bruno in un importante film internazionale (nell’episodio compaiono anche Francesca Barra e Andrea Pennacchi);

nel quarto episodio Serena Rossi e Davide Devenuto sono alle prese con una stressante intervista di coppia, che rischia di metterli in crisi (nell’episodio compaiono anche Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli);

nel quinto episodio Elodie è stata scelta per il nuovo film di Dario Argento (presente anche lui nella puntata), ma un evento inatteso rischia di trasformare in un film dell’orrore anche la sua vita;

nel sesto episodio Sabrina Impacciatore, dopo il successo ottenuto oltreoceano, è la nuova madrina del Festival di Venezia, ma “jet set”, si sa, spesso fa rima con “jet lag” (nell’episodio compare anche Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia).

Call My Agent Italia 2, la trama

Ritroviamo Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira: i soci della storica agenzia di spettacolo romana Claudio Maiorana Agency, nota a tutti come “CMA”, sono pronti ad affrontare altre sfide. Un nuovo capo, storie d’amore inaspettate, molti imprevisti e tante nuove special guest.

Con l’aiuto dei fidati assistenti – Camilla, Pierpaolo, Monica e Sofia – i nostri agenti sono disposti a tutto pur di far brillare le loro stelle, volti noti e amatissimi dal pubblico, grandi personaggi dello showbiz italiano che interpretano loro stessi. Il divertimento si riconferma con il ritorno di Corrado Guzzanti, ancora “preda” della terribile Luana Pericoli e tante novità.

Call My Agent Italia 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti, come la prima. Sky li manda in onda due per volta, per tre settimane. Il finale della seconda stagione va in onda il 5 aprile.

Call My Agent Italia 2, regista e sceneggiatori

Alla regia torna Luca Ribuoli, già dietro la macchina da presa della prima stagione. L’adattamento è stato scritto da Lisa Nur Sultan (“Sulla mia pelle”, Studio Battaglia, “Beata te”), che ha scritto anche le sceneggiature con Federico Baccomo (episodio 2, 5 e 6) e Dario D’Amato (episodio 3 e 6). La serie è una produzione Sky Original, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar, con Sky Studios.

Call My Agent Italia 2, dov’è stato girato?

Le riprese della serie si sono svolte nel 2023 a Roma. Gli interni dell’agenzia sono stati ricostruiti negli Studios, ex Stabilimenti De Paolis, mentre per gli esterni il set è stato allestito in Piazza del Popolo, Campo de’ Fiori e la balera in Largo dei Librari. Alcune scene sono state girate anche alla sala proiezioni del Macro; per l’ultimo episodio, invece, il set si è spostato a Venezia, in occasione dell’80° Mostra del Cinema.

Call My Agent!, la serie francese

La serie è remake di Call My Agent!, produzione francese il cui titolo originale è Dix pour cent, in onda dal 2015 su France 2. La notorietà a livello internazionale (ad oggi sono stati realizzati sette remake, mentre altri sono in produzione) la si deve anche grazie alla distribuzione su Netflix. Attualmente, però, la serie non è disponibile su nessuna piattaforma. Alla serie originale dovrebbe fare seguito un film-tv.

Call My Agent Italia 3 si farà?

Sì, la terza stagione di Call My Agent Italia si farà: la conferma è giunta da Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e Carlo Degli Esposti durante la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione. Lisa Nur Sultan non sarà però più alla sceneggiatura.

Call My Agent Italia su Tv8

Call My Agent Italia andrà in onda in chiaro su Tv8? Ad oggi la serie non è ancora sbarcata in chiaro. Sky non ha comunicato se e quando la serie sarà visibile in modalità free.

Call My Agent Italia 2, il trailer

Ecco il trailer ufficiale della serie:

Dove vedere Call My Agent Italia 2?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Serie, è possibile vedere Call My Agent Italia 2 in streaming on demand su Sky Go per tutti gli abbonati Sky e su NOW, la piattaforma streaming di Sky, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.