Erano stati annunciati già due settimane fa, ma solo oggi -con la conferenza stampa di presentazione-, i quattro nuovi canali Sky che debutteranno dal 1° luglio 2021 si sono fatti conoscere con la loro programmazione. Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature arricchiranno il bouquet di canali basic che saranni offerto a tutti gli abbonati alla pay tv, oltre ad essere visibili anche in streaming su Now.

La mission è quella di proporre quattro canali con una programmazione ad hoc, partendo dalla serie tv (la differenza tra Sky Serie e Sky Atlantic sarà che sul primo si seguiranno le serie tv più leggere ma comunque di qualità, mentre il secondo continuerà a proporre i drama più impegnativi, come Gomorra-La serie, la cui quinta stagione è stato annunciato debutterà a novembre), passando per le produzioni crime e factual, fino ai documentari ed ad uno sguardo sempre più attento alla natura ed all’ambiente.

Numerosi i titoli di acquisizione, ma non mancheranno le produzioni Sky Original: tra queste, in conferenza sono state annunciate Ridatemi mia moglie, con Fabio De Luigi (a settembre su Sky Serie), A casa tutti bene-La serie (diretta da Gabriele Muccino, a dicembre), la nuova stagione de Il Testimone di Pif (dal 1° luglio su Sky Documentaries) ed una serie di interviste sui temi ambientali condotte da Francesca Michielin (prossimamente su Sky Nature). Ma diamo uno sguardo più approfondito alla programmazione di questi quattro nuovi canali per i prossimi mesi.

Programmazione Sky Serie (canale 112)

GLI SKY ORIGINAL

RIDATEMI MIA MOGLIE (a settembre)

Prodotta da Sky con Colorado Film e diretta da Alessandro Genovesi, adattamento della sitcom inglese targata BBC Studios “I Want My Wife Back”, Ridatemi mia moglie è una miniserie evento in due appuntamenti che segna il grande ritorno alla TV scripted di Fabio De Luigi, protagonista negli ultimi tempi di numerosi successi al box office. De

Luigi interpreta Giovanni, un uomo lasciato dalla propria moglie dopo anni di matrimonio proprio nel giorno del quarantesimo compleanno della donna. Con lui nel cast alcuni fra i volti più amati della tv e del cinema italiani: Anita Caprioli interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, Diego Abatantuono e Carla Signoris sono i suoi genitori – Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera “ossessione”, e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti veste, invece, i panni di Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo che usa spesso Giovanni come scusa per le sue “scappatelle”. Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta Lucia, sorella minore di Chiara.

A CASA TUTTI BENE-LA SERIE (a dicembre)

Fra i titoli più attesi in arrivo sul nuovo canale senz’altro anche il primo progetto per la TV firmato da Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi. Prodotto da Sky e Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group, A casa tutti bene – La serie è un family drama in otto episodi da Muccino scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Un segreto legato a una dolorosa vicenda del passato torna all’improvviso nelle vite dei Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta, da quarant’anni uno dei più rinomati locali della Capitale. Siamo nel cuore del rione Trastevere, a Roma. Carlo (Francesco Scianna), la nuova compagna Ginevra (Laura Adriani) e la sorella Sara (Silvia D’Amico) sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro (Francesco Acquaroli) e Alba (Laura Morante) nella gestione dell’attività. Unico assente Paolo (Simone Liberati), il fratello artista, che nessuno sa dove sia. Un giorno, però, un evento inaspettato sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti.

LE ALTRE SERIE IN PRIMA TV

L’ASSISTENTE DI VOLO (dal 1° luglio)

Thriller dai risvolti da dark comedy firmato da Steve Yockey (Supernatural) per HBO Max e tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian. La serie, in otto episodi, è la storia di come un’intera vita possa cambiare in una sola notte. Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, anche produttrice e attualmente sul set della seconda stagione, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo. Si risveglierà la mattina seguente nell’hotel sbagliato, sul letto sbagliato, accanto al corpo morto dell’uomo, senza avere idea di cosa sia successo. Completamente nel panico, Cassie se ne va cercando di non lasciare tracce, ma sbarcata a New York viene interrogata dall’FBI, che sta facendo domande un po’ a tutti i potenziali testimoni. Il problema è che lei non ricorda nulla di quella notte. Come se non bastasse, poi, continua ad avere delle inquietanti allucinazioni che potrebbero essere dei flashback… Ma quindi chi ha ucciso Alex? Non può essere stata lei… O forse sì?

I LUMINARI – IL DESTINO NELLE STELLE (dal 7 luglio)

Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel in un appassionante period drama ambientato in Nuova Zelanda. Siamo nel 1865, nel pieno della corsa all’oro. La giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson) si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Durante il viaggio conosce Emery Staines (Himesh Patel), dal quale rimane subito affascinata. I due decidono di rivedersi una volta giunti a destinazione, ma una volta sbarcata Anna incontra l’affascinante chiromante Lydia Wells (Eva Green), che si rende conto della sua vulnerabilità e che finisce per approfittarne senza farsi troppi scrupoli. Nel giro di poco tempo, Miss Wetherell si ritrova coinvolta in una fitta rete di inganni e ricatti, e alla fine verrà anche accusata (ingiustamente) di omicidio. Emery è l’unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà?

PRIMO SOCCORSO

Arriva dalla Svezia un nuovo, adrenalinico medical drama. Dalle parti dell’idilliaco villaggio di Åre, una rinomata e famosa meta turistica per gli sport invernali, le emergenze non mancano mai, e c’è sempre bisogno di qualcuno pronto a intervenire. Lo sanno bene i cinque protagonisti di Primo Soccorso, che ogni giorno devono affrontare situazioni delicate sul lavoro. Situazioni che spesso rischiano di avere importanti ripercussioni anche nella loro vita privata.

BEECHAM HOUSE

Avventura, drammi familiari e contrasti culturali nell’affascinante India Coloniale sono alcune delle ragioni del successo di questo period drama creato, scritto e diretto dalla celebre regista britannica di origini indiane Gurinder Chadha (Sognando Beckham). 1795, India. L’ex soldato britannico John Beecham (il Tom Bateman di Assassinio sull’Orient Express, Da Vinci’s Demons e Dietro i suoi occhi) si trasferisce a Dehli con i suoi servitori locali e un figlio di pochi mesi di chiare origini miste. Dopo aver lasciato la British Trade Company, Mr. Beecham spera di ottenere la licenza per il commercio direttamente dall’imperatore, ma un generale francese che gode della piena fiducia della famiglia reale si oppone apertamente alla sua richiesta, mettendogli i bastoni tra le ruote. Mentre John cerca di adattarsi alla sua nuova vita, presso Beecham House arrivano svariati ospiti e familiari più o meno graditi e attesi che portano con loro tutta una serie di complicazioni personali ma anche politiche. Ma a cosa è stato dovuto quel trasferimento? E chi è la vera madre del figlio di John? Quali misteri nasconde il suo passato?

BELGRAVIA

Da Julian Fellowes, creatore del pluripremiato successo mondiale “Downton Abbey”, arriva Belgravia, una miniserie in sei episodi basata sul suo romanzo bestseller omonimo. Ambientata tra gli intrighi e gli scandali della società britannica del XIX secolo, Belgravia racconta una storia travolgente che inizia alla vigilia della battaglia di Waterloo, quando la famiglia Trenchard accetta un invito a un ballo tenuto dalla duchessa di Richmond. Decenni dopo, gli eventi e i segreti di quella fatidica serata continuano a risuonare nell’elegante Belgravia londinese.

TRANSPLANT

Il genere medical drama declinato in una storia contemporanea di immigrazione: Transplant segue Bash, un medico siriano carismatico e di talento che è fuggito dal suo paese devastato dalla guerra per iniziare una nuova vita in Canada. Dopo aver salvato diverse persone ferite in un incidente nel ristorante in cui lavora, Bash ha la possibilità di riprendere la sua carriera in medicina d’urgenza. Unendosi a un team di medici in un affollato centro traumatologico, Bash deve superare molte sfide mentre si adatta alla vita in un nuovo paese.

LE SERIE RIPROPOSTE

Su Sky Serie troveranno spazio anche serie iconiche e grandi classici della TV: dalle avventure newyorkesi delle protagoniste di Sex & The City alle diagnosi impossibili di Dr. House – Medical Division, dalle indagini di Hawaii Five-0 fino alle emergenze di E.R. – Medici in prima linea. E ancora le adrenaliniche storie del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf, nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med.

Programmazione Sky Investigation (canale 114)

LE SERIE IN PRIMA TV

CORONER (dal 2 luglio)

Serinda Swan (Ballers, Inhumans, Graceland) guida il cast di un atipico poliziesco scientifico che arriva dal Canada ed è già arrivato alla terza stagione. A tre mesi dall’improvvisa morte del marito, Jenny Cooper (Swan) prende ufficialmente servizio come medico legale a Toronto, dove vive col figlio adolescente, Ross. Ancora sconvolta da quella terribile perdita, si butta a capofitto nel nuovo lavoro, e insieme al detective Donovan McAvoy si ritrova a indagare su delitti che non sono mai quello che sembrano e su una serie di morti quantomeno sospette. Come se ciò non bastasse, Jenny è tormentata da alcuni fantasmi del passato che proprio non le danno pace: riuscirà a ricordare cos’è successo quando era solo una bambina?

BULLETPROOF (dal 4 luglio)

Nonostante provengano da ambienti assai diversi e siano loro stessi assai diversi caratterialmente, i detective della NCA (la National Crime Agency) Ronnie Pike (Ashley Walters) e Aaron “Bish” Bishop (Noel Clarke), amici da una vita, sono come fratelli, e niente potrà mai dividerli. Insieme, i due indagano su alcuni dei criminali più pericolosi del Paese, compresi trafficanti di droga senza scrupoli e rapinatori armati che non esitano a fare fuoco quando le cose si mettono male. A supervisionarli c’è la loro capa Sarah Tenner, che non sa mai in quali nuovi guai si cacceranno.

AVVOCATI DI FAMIGLIA (dal 6 luglio)

Debutta anche in Italia il legal drama con Victor Garber a capo di una famiglia allargata e di una law firm specializzata in diritto di famiglia. Vancouver, Canada. Abigail ‘Abby’ Bianchi è un’avvocatessa con un evidente problema con l’alcol. Dopo aver toccato il fondo, Abby, in libertà vigilata e a tanto così dal perdere l’abilitazione professionale, si ritrova costretta a lavorare per lo studio del padre, con cui non parla da anni. Alla Svensson and Associates non solo dovrà confrontarsi per la prima volta col diritto di famiglia, una branca che non la entusiasma troppo, ma dovrà anche trovare il modo di riavvicinarsi al genitore e, soprattutto, dovrà far funzionare le cose con il suo fratellastro e la sua sorellastra, che per lei sono degli estranei. Riuscirà questa famiglia disfunzionale ad aiutare altre famiglie altrettanto disfunzionali?

IL GIUSTIZIERE (dall’8 luglio)

Crime drama a tinte action con la leggenda Éric Cantona nei panni di un ruvido ex investigatore che arriva là dove lo stato non riesce. Ogni anno, infatti, in Francia 310 omicidi rimangono irrisolti, lasciando le famiglie delle vittime distrutte dal dolore e in uno stato di lutto perenne. Il sistema giudiziario francese sotto questo aspetto è implacabile e anche un po’ spietato: non ci sono abbastanza soldi per indagare su casi che non portano da nessuna parte, e bisogna ottimizzare le risorse. Ma c’è qualcuno che invece non si arrende, Thomas Bareski, un ex investigatore amante della vita in solitaria che ha una sola missione: dare la caccia agli assassini che l’hanno fatta franca per il motivo di cui sopra e, soprattutto, dare finalmente un po’ di pace a chi ha perso una persona amata due volte, prima per colpa di un atto criminale, e poi per l’indifferenza dello Stato.

THE EQUILIZER

Fra i tanti titoli che arriveranno anche il crime drama con la talentuosa Queen Latifah remake dell’omonima serie degli anni ’80 che aveva già ispirato il film con Denzel Washington. Questa rivisitazione ricca di azione della serie classica, vede protagonista Robyn McCall (Latifah), mamma single impegnata a crescere sua figlia adolescente ma anche misteriosa ex agente della CIA che ricorre a tutte le sue abilità per dare giustizia a persone innocenti che hanno disperato bisogno di una mano.

LE SERIE TV RIPROPOSTE

Il canale proporrà tanti capisaldi del genere: dai casi di persone scomparse, spesso minori, di Senza traccia (Without a Trace) al primo e più fortunato degli spin-off di “Law & Order”, Law & Order: Special Victims Unit, fino a cult come NCIS e NCIS: Los Angeles. E ancora Bull, liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo Dr. Phil, che prima di diventare una star della tv americana è stato attivo come consulente forense, ed Elementary.

Programmazione Sky Documentaries (canali 122 e 402)

GLI SKY ORIGINAL



Il Testimone (dal 1° luglio)

Alla sua nona edizione, il ritorno di un vero e proprio cult televisivo inaugura il canale. Il Testimone, produzione originale Sky prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, è il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif, e scritto con Luca Monarca, che giunge a un nuovo livello di maturità, riuscendo sia a trattare temi civili e impegnati sia a esplorare mondi più leggeri. Il proseguimento dell’attività cinematografica e il debutto come romanziere di Pif si riflettono in questa nuova stagione che, pur dovendo fare i conti con le restrizioni del momento, non rinuncerà al racconto immediato e partecipe delle realtà contemporanee più significative, concentrandosi soprattutto sull’Italia, vista con l’occhio di una piccola telecamera che il conduttore porta con sé nei suoi reportage. Nel primo episodio la drammatica vicenda di Giulio Regeni che, oltre al racconto dei fatti, restituirà un ritratto personale del ricercatore friulano.

DANGEROUS OLD PEOPLE

Cosa fanno killers, rapinatori, piccoli e grandi criminali dopo aver consumato la vita tra faide e decenni di carcere? I pochi che sopravvivono, cosa diventano? In quattro puntate, introdotte da Roberto Saviano, Dangerous Old People è una produzione originale Sky realizzata da Indigo. Un viaggio che ripercorre le storie inaspettate e sorprendenti di uomini e donne che, sullo sfondo di una Napoli bellissima e feroce, hanno bruciato la propria vita ma sono sopravvissuti alle ceneri della propria esistenza.

STILETTO MURDERS

Il documentario indaga l’ondata di femminicidi in Italia, da nord a sud del paese, concentrandosi su alcuni casi che hanno scosso l’opinione pubblica, per comprendere le ragioni di un fenomeno che affonda le radici in una cultura della violenza contro le donne. Stiletto Murders è una produzione Forest Troop, Ladoc e Sky, con la regia di Nina Maria Paschalidou.

BRUNO V TYSON (ad agosto)

La storia dell’“uomo più cattivo del pianeta”, Iron Mike Tyson e del gigante gentile della Gran Bretagna, Frank Bruno. Due facce della stessa medaglia; entrambi sono cresciuti in strade malfamate; entrambi hanno frequentato scuole correttive ed entrambi hanno usato la boxe come via d’uscita. Ma le loro vite non avrebbero potuto essere più diverse.

STEVE MCQUEEN – IL FILM PERDUTO

“Day of The Champion” potrebbe essere il più grande film mai realizzato. Nel 1965, Il tentativo di Steve McQueen di fare il film “definitivo” sulla F1 è stato abbandonato a metà delle sue riprese. Ma quelle scene che erano state girate e che si è pensato a lungo fossero perdute, sono state recentemente ritrovate. A narrare questa storia ci sarà la leggenda della televisione americana: David Letterman.

SIC

Un documentario originale Sky, prodotto da Fremantle, Mowe e Sky nella ricorrenza dei 10 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli.

SARAH – LA RAGAZZA DI AVETRANA

Una produzione Groenlandia, Regia di Christian Letruria. Produttore esecutivo Leonardo Godano. Autori Matteo Billi, Carmine Gazzanni, Flavia Piccinni. Supervisione editoriale per Groenlandia Emanuele Cava. Il caso Sarah Scazzi dal punto di vista dei media.

LE ALTRE PRIME TV



ALLEN V. FARROW (dal 9 luglio)

Allen v. Farrow è una docu-serie HBO divisa in quattro parti che ripercorre l’oscura storia di uno degli scandali più noti di Hollywood: l’accusa di abuso sessuale di Mia Farrow contro Woody Allen che coinvolge Dylan, loro figlia adottiva; il successivo processo per la custodia, la rivelazione della relazione di Allen con un’altra figlia della Farrow, Soon-Yi, con cui poi si sposò. Avvalendosi di filmati familiari inediti e di nuove interviste, questa serie riapre una delle ferite più dolorose nel mondo dello spettacolo.

HILLARY

Un ritratto straordinariamente intimo di una donna pubblica, Hillary intreccia momenti rivelatori di filmati della campagna 2016 mai visti prima con capitoli biografici della sua vita. Grazie a interviste esclusive con la stessa Hillary Rodham Clinton, Bill Clinton, Chelsea Clinton, amici e giornalisti, la serie esamina come sia diventata allo stesso tempo una delle donne più ammirate e diffamate al mondo.

TIGER WOODS

Tiger Woods è stato il più giovane giocatore a vincere il Masters, finendo con un margine di vittoria da record di 12 colpi, ed è stato anche il primo Masters Champion afroamericano. Il successo di Tiger ha avuto però un prezzo: ha dovuto affrontare lotte personali con il razzismo, dubbi su sé stesso, identità culturale e la frustrazione di vivere sotto i riflettori dei media. Questo documentario HBO in due parti racconta la vera storia dell’uomo e del campione.

Programmazione Sky Nature (canali 124 e 404)

GLI SKY ORIGINAL

LA VIA INCANTATA

C’è un piccolo Nepal a un’ora da Milano. Un luogo magico e misterioso, una zona unica dove la natura regna incontrastata. È la Val Grande, l’area wilderness più estesa delle Alpi, un luogo abbandonato, senza strade, senza insediamenti permanenti, dove rari sono persino i rifugi. Qui i telefoni non prendono e gli unici suoni udibili sono quelli della variegata vegetazione, scossa solo dalle intemperie. Il documentario osserva, con una regia sublime ma invisibile, la spedizione di Marco e Tim, mentre scorre, cadenzata dai ritmi della Valle, la vita di Serena. Una vita che ci riporta a un lontano passato con testimonianze fotografiche dei luoghi e dei suoi abitanti che si fondono con l’oggi. La Via Incantata è una produzione originale Sky realizzata da Apnea Film, con la regia di Francesco Fei.

PRODUZIONE ANCORA SENZA TITOLO CON FRANCESCA MICHIELIN



La giovane cantante, per la prima volta nelle vesti inedite di intervistatrice tv, dialoga con sei esperti di ambiente per capire come agire per rimediare ai disastri fatti dall’uomo e salvare l’ambiente.

L’ORSO MARSICANO

Produzione originale Sky in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, su questo esemplare dichiarato in via di estinzione

CONCERTO AL TEATRO LA FENICE

Insieme a Sky Arte, sarà proposto un concerto legato alle tematiche ambientali, dal Teatro la Fenice di Venezia.

LE ALTRE PRIME TV

GRETA THUNBERG – UN ANNO PER SALVARE IL MONDO (dal 4 luglio)

A inaugurare la nascita di Sky Nature sarà la docu-serie BBC che segue Greta Thunberg tra il 2019 e il 2020. Il viaggio di un anno intrapreso dalla giovane attivista per la salvaguardia del pianeta è stato documentato nelle sue tappe principali in questa docu-serie divisa in tre parti. Greta è andata dall’Europa fino al Nord America per vedere sulla sua pelle i cambiamenti dovuti al riscaldamento globale, per incontrare gli uomini e le donne più potenti del mondo e per indagare metodi alternativi per salvare il pianeta da un declino che sembra ormai certo.

DAVID ATTENBOROUGH – FIRST LIFE (dal 5 luglio)

In cinquant’anni di trasmissioni, Sir David Attenborough ha viaggiato in tutto il mondo per documentare il mondo vivente in tutta la sua meraviglia. Ora, nella serie First Life, completa il suo viaggio tornando indietro nel tempo fino alle radici dell’albero della vita, alla ricerca dei primi animali.

PERCHE’ MANGIAMO GLI ANIMALI (dal 22 luglio)

Da dove vengono le nostre uova, i latticini e la carne? Attraverso i racconti di diversi agricoltori dediti a riportare il loro commercio – e il modo in cui mangiamo – alle sue radici, esploriamo la possibilità di allontanarci dalle pratiche degli ultimi 40 anni che hanno inquinato il nostro ambiente, messo in pericolo la nostra salute. Tratto dal saggio del noto scrittore Jonathan Safran Foer e prodotto da Natalie Portman, questo documentario dipinge un futuro in cui l’agricoltura tradizionale non è più un lontano ricordo, ma è invece l’unica via da seguire.

NOW (dal 25 luglio)

Da Greta Thunberg alla Ribellione dell’Estinzione. Per i giovani attivisti la ribellione è sia un mezzo che un fine nella lotta per il clima del futuro. Scioperi scolastici, manifestazioni e disobbedienza civile. La nuova ondata di giovani attivisti guidati da Greta Thunberg, scendono in piazza in tutto il mondo. Usano tutto quello che possono per risvegliare i politici e il resto della popolazione al cambiamento climatico che condizionerà il loro futuro. NOW è un film sulla spinta dei giovani attivisti, la loro paura del cambiamento climatico e la loro volontà di trovare nuovi e modi alternativi per vivere in un futuro sostenibile. Tra gli intervistati anche Patty Smith e Wim Wenders.

MAPPA PER IL PARADISO

Attraverso sei continenti incontriamo un principe, un presidente, un pirata e un capo villaggio, che stanno tutti giocando un ruolo nella salvaguardia delle specie acquatiche e delle aree marine in pericolo. Questo documentario è un campanello d’allarme che ci aiuta a mantenere un senso di rispetto e meraviglia nei confronti di una bellezza ancora possibile.

KIRIBATI – PARADISO PERDUTO

Cosa succede quando la tua isola sta per essere sommersa dal mare? Con i repentini cambiamenti climatici che incombono, il piccolo stato di Kiribati deve trovare una soluzione per la sopravvivenza della sua gente. Questo documentario intreccia due storie toccanti: Anote Tong, presidente dell’isola, che fa di tutto per evitare la catastrofe e Sermary, una giovane madre che deve decidere se lasciare l’unica cultura che conosce e migrare verso una nuova vita in Nuova Zelanda.

L’ULTIMO IGLOO

Un documentario su un uomo che vive in Groenlandia seguendo lo stile di vita tradizionale Inuit ci mostra le sue lotte quotidiane per trovare cibo a sufficienza e costruire un igloo, il tutto sullo sfondo di uno splendido scenario della natura selvaggia e ghiacciata.