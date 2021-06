Dal 1° luglio 2021 l’offerta di Sky si arricchirà di quattro nuovi canali: Sky Serie (al canale 112), Sky Investigation (al canale 114), Sky Documentaries (al canale 122 e 402) e Sky Nature (al canale 124 e 404). Per conoscerli meglio e presentare i volti che daranno vita ai palinsesti di questi canali nei prossimi mesi, oggi, giovedì 24 luglio 2021, si tiene una conferenza stampa in streaming.

Presente il management di Sky: Antonella d’Errico (EVP Programming Sky Italia), Antonio Visca (direttore dei nuovi Sky Serie e Sky Investigation e di Sky Atlantic) e Roberto Pisoni (direttore di Sky Documentaries e Sky Nature, oltre che di Sky Arte), ma anche alcuni fra i volti di punta dei nuovi canali, da Pif (per Il Testimone, che torna dopo quattro anni, su Sky Documentaries), Fabio De Luigi (per Ridatemi mia moglie, su Sky Serie) e Gabriele Muccino (per A casa tutti bene – La serie, su Sky Serie) a Kaley Cuoco (per L’assistente di volo, su Sky Serie) ed Eve Hewson (per I Luminari – Il destino nelle stelle, su Sky Serie).

I nuovi quattro canali promettono circa tremila ore di programmazione al mese ed almeno una prima visione originale al giorno. “Una trasformazione molto rilevante per Sky”, ha detto d’Errico in occasioen dell’annuncio fatto due settimane fa, “sia per la grandissima quantità di contenuti sia per la qualità dell’offerta: i canali a brand Sky di intrattenimento, serie e documentari, più che raddoppiati, daranno accesso a migliaia di ore tra prime visioni e library. Una programmazione premium che sarà disponibile non solo in modalità lineare, inclusa per tutti nell’abbonamento, ma anche on demand, per garantire al nostro pubblico un’offerta di intrattenimento senza pari, con sempre più contenuti di alta qualità e una maggiore libertà di fruizione”. I canali saranno infatti visibili anche su Now.