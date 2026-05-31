Mediaset premia il successo de La Promessa: da giugno la soap spagnola raddoppia e conquista la prima serata del sabato su Rete 4. Tutti i dettagli della nuova programmazione

Mediaset, cambio programmazione per la soap più amata: cosa sta per succedere

Il palinsesto televisivo si prepara a una rivoluzione estiva che premia uno dei successi più sorprendenti degli ultimi mesi. La Promessa, la soap opera spagnola che ha trovato la sua isola felice su Rete 4, è pronta a compiere un significativo salto di qualità nei piani dei vertici Mediaset.

A partire dal mese di giugno, le intricate vicende e i segreti dei nobili e della servitù del Palazzo La Promesa non si limiteranno a presidiare la fascia quotidiana dell’access prime time, ma sbarcheranno ufficialmente anche in prima serata. Una promozione sul campo che certifica l’ottimo lavoro di fidelizzazione svolto dal prodotto, diventato ormai un pilastro della rete.

La strategia Mediaset e gli ascolti ottimi

Il cambio di strategia da parte del Biscione nasce da un’analisi attenta dei dati d’ascolto. Il trasferimento della serie da Canale 5 a Rete 4 si è rivelato un’intuizione vincente, capace di rigenerare il titolo e di trasformarlo in un temibile concorrente per i programmi storici della stessa fascia oraria.

Davanti a un pubblico così affezionato e in costante crescita, Mediaset ha deciso di lanciare un doppio binario di programmazione. Resta confermatissimo l’appuntamento giornaliero, dal lunedì alla domenica, fissato alle ore 19:45.

A questo si aggiungerà la grande novità del sabato sera, serata in cui la soap occuperà il prime time di Rete 4 con puntate speciali o blocchi di episodi più lunghi, ideali per permettere ai telespettatori di seguire senza interruzioni i nodi cruciali della trama.

Questa mossa non rappresenta soltanto un esperimento isolato, ma un segnale politico ben preciso all’interno delle dinamiche televisive estive. Blindare il sabato sera con un prodotto sicuro e dal costo contenuto dimostra quanto l’azienda creda nel potenziale delle produzioni iberiche nel daytime e nei palinsesti italiani.

Con l’arrivo della bella stagione, l’obiettivo è consolidare una fetta di pubblico che non spegne la televisione e che ha dimostrato di apprezzare la stabilità di una narrazione quotidiana capace ora di accendere anche le calde serate del fine settimana.