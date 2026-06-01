L’Italia del volley verso l’Eurovolley: dopo le amichevoli la Nations – Il calendario completo e dove vederlo

La Nazionale italiana maschile di volley si prepara all’Eurovolley 2026 con la Nations League dal 4 giugno. Il calendario completo e dove vedere le partite in TV e streaming.

La Nazionale italiana maschile di pallavolo è tra le grandi favorite dell’Eurovolley 2026, e il calendario delle prossime settimane è costruito per arrivare al torneo più importante che era sfuggito Agli azzurri nella edizione di tre anni fa, nella migliore condizione possibile.

La preparazione è già cominciata con due amichevoli.

Italia Volley, le amichevoli maschili

Venerdì a Verona davanti a oltre tremila persone, l’Italia ha affrontato e battuto il Belgio 3-2 in un test amichevole vinto con fatica, 3-2 (20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-6). Due formazioni molto diverse da quelle che si erano affrontate ormai diversi mesi fa nei quarti di finale del Mondiale, a Manila in un match che gli azzurri avevano vinto 3-0. Il giorno dopo a Bergamo secca sconfitta per 3-0 contro la Turchia (24-26, 23-25, 21-25) in tre set più tirati ed equilibrati di quanto non dica il punteggio finale.

“Abbiamo giocato test difficili contro avversari in ottima condizione – ha detto De Giorgi, CT della nazionale azzurra – sono state partite importanti con un ritmo elevato. Sfide impegnative, simili a quelle che troveremo in VNLQueste sconfitte sono importanti anche come passaggio e superamento di certe dinamiche. Questa è una nazionale molto giovane e possiamo essere ottimisti. In queste partite hanno esordito tre nuovi ragazzi molto interessanti. Dobbiamo dare la possibilità concreta a questi atleti di giocare e di sbagliare. Nostro compito è aiutarli nella loro crescita”.

La Nations League: il vero banco di prova

Dal 4 giugno parte la Volleyball Nations League 2026, il torneo intercontinentale che raduna le sedici nazionali più forti del mondo. L’Italia parte da campione in carica della competizione e da una delle squadre più complete del panorama internazionale. Il roster è quello che ha dominato gli ultimi anni: Giannelli in palleggio, Romanò e Michieletto nel ruolo di schiacciatori, Galassi e Russo al centro, Balaso libero. Una squadra che gioca un pallavolo verticale e veloce, costruita per vincere nei momenti decisivi.

La Nations League si svolge in più sedi nel mondo tra giugno e luglio, con le Finals previste alla fine di luglio a Ningbo in Cina con un tabellone eliminatorio che porterà alla finale del 2 agosto.

L’Italia giocherà il primo turno a Ottawa (Canada), il secondo a Lubiana (Slovenia) e il terzo a Osaka, in Giappone con l’obiettivo di essere tra le prime otto. Primo match il 10 giugno, contro la Francia.

L’Eurovolley: quando e dove

L’Eurovolley 2026 maschile si svolgerà in estate, con l’Italia tra le favorite alla vigilia e gli azzurri che giocheranno in casa, a Modena, nella speranza di conquistare la Final Four che sarà al PalaOlimpico di Santa Giulia, a Milano, il 25 e 26 settembre. La squadra di De Giorgi ha vinto il titolo europeo nel 2021, perdendo solo in finale nel 2023 dalla Polonia, e punta al suo ottavo titolo europeo assoluto.

Dove vedere le partite in TV e streaming

La Volleyball Nations League 2026 sarà visibile in streaming su DAZN e VBTV, previa sottoscrizione di un abbonamento.