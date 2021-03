15 marzo 2021: sarà il giorno del primo ciak di A casa tutti bene-La serie, il primo progetto per la tv firmato da Gabriele Muccino, tratto dall’omonimo film del 2018 da lui diretto e che Sky ha deciso di trasformare in un family drama di otto episodi, che andranno in onda prossimamente (nel 2021) sulla pay tv e su Now Tv.

Muccino sarà alla regia anche della serie tv: un altro debutto per lui, che di questo progetto ha anche scritto gli episodi, insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Guizza. A produrre, invece, Sky e Lotus Production (società di Leone Film Group).

Rispetto alla versione cinematografica, però, A casa tutti bene-La serie prenderà una piega del tutto differente: se nella pellicola la famiglia protagonista si ritrovava su una villa in un’isola, salvo poi restarvi bloccata a causa del maltempo, nel film il perno del racconto sarà il ristorante La Villetta, ne quartiere di Trastevere a Roma.

A gestire il locale, uno dei più rinomati della Capitale, la coppia formata da Alba (Laura Morante) e Pietro Ristuccia (Francesco Acquaroli), aiutati dai figli Carlo (Francesco Scianna) e Sara (Silvia D’Amico), ma anche da Ginevra (Laura Adriani), attuale compagna di Carlo.

Alba e Pietro hanno un altro figlio, Paolo (Simone Liberati), che però non si sa dove sia. La famiglia include anche Elettra (Euridice Axen), ex moglie di Carlo: i due sono genitori di Luna (Sveva Mariani), sentimentalmente legata a Manuel (Francesco Martino), cuoco del ristorante. Diego (Antonio Folletto) è invece il compagno di Sara.

I Ristuccia custodiscono un doloroso segreto legato al passato e che, se tornasse a galla, cambierebbe le loro vite. E’ proprio quello che minacciano di fare i Mariani, altro ramo della famiglia composto da Maria (Paola Sotgiua), sorella di Pietro e madre di Sandro (Valerio Aprea) e Riccardo (Alessio Moneta). Il primo è legato a Beatrice (Milena Mancini), mentre il secondo a Luana (Emma Marrone: la cantante è alla sua prima esperienza da attrice per la tv, dopo aver recitato in tre film, l’ultimo dei quali, “Gli anni più belli”, diretto dallo stesso Muccino).

I Mariani reclamano un posto all’interno dell’attività, altrimenti riveleranno quel segreto: parte così la serie che, come tutti i family drama che si rispettino, può vantare un cast nutrito, a cui si aggiungono anche Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace.

Sky Italia, dopo crime e commedia, cerca così di intraprendere la strada del family, molto più rischiosa ma capace di regalare anche molte più soddisfazioni: una sfida che richiede una storia di forte impatto emotivo e capace di essere al tempo stesso universale e dettagliata. Gabriele Muccino, in questo, ha già dimostrato al cinema di saperci fare.