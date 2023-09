Il venerdì sera di Rete 4 continua ad essere a favore del racconto dei casi di cronaca che scuotono l’opinione pubblica italiana. Quarto Grado giunge con la stagione 2023/2024 alla quindicesima edizione (il debutto risale al 2010), l’undicesima condotta da Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di Alessandra Viero (che invece taglia il traguardo delle dieci edizioni). Il programma, a cura di Siria Magri, in passato ha visto la conduzione di Salvo Sottile e la co-conduzione di Sabrina Scampini ed Elena Tambini.

Quarto Grado stasera: anticipazioni

Puntata 15 settembre 2023

In apertura la vicenda di Marisa Leo, la 39enne uccisa lo scorso 7 settembre dall’ex compagno Angelo Reina, che si è poi tolto la vita. La donna aveva denunciato l’uomo per stalking, anche se poi aveva ritirato l’accusa: è stato un delitto annunciato o poteva (e doveva) essere evitato? Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022 e quello della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno, a Firenze.

Cos’è Quarto Grado?

Quarto Grado si occupa di approfondire e di indagare sui casi di cronaca nera che hanno più colpito l’opinione pubblica e sui cold case ancora in attesa di una verità. Oltre all’opinione di esperti e ospiti presenti in studio, la trasmissione propone anche documenti in esclusiva e intervisteinedite. Il tutto, con un linguaggio moderno, che fa uso di brani pop e di grafiche accattivanti.

Quando ricomincia Quarto Grado?

La quindicesima edizione del programma prende il via da venerdì 15 settembre 2023, dalle 21:20 alle 00:50.

Quarto Grado, puntata di ieri

Se non siete riusciti a vedere la puntata del venerdì in diretta, potete recuperarla su su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui si possono vedere tutte le puntate.

Quarto Grado è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta ogni venerdì dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, in cui si registra anche Verissimo.

Quarto Grado, conduttori

Alla guida del programma, per l’undicesimo anno, c’è Gianluigi Nuzzi. Giornalista, saggista ed autore tv, ha lavorato in passato a programmi come L’Infedele e Gli Intoccabili. È noto anche per alcuni suoi libri-inchiesta, diventati best-seller, come “Vaticano S.p.a”, “Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI” e “Via Crucis. Da registrazioni e documenti inediti la difficile lotta di Papa Francesco per cambiare la Chiesa”.

Alessandra Viero, invece, è giunta alla decima edizione del programma. Giornalista, ha lavorato per TgCom24 e Studio Aperto ed ha condotto Pomeriggio Cinque Cronaca e Domenica Live. Più recentemente è stata anche alla guida di Stasera Italia. Nel 2012 ha vinto il Premio Biagio Agnes nella categoria Under 35.

Quarto Grado, opinionisti

Gli esperti e gli opinionisti che intervengono durante le puntate sono l’ex pubblico ministero Carmen Pugliese, il generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri Luciano Garofano, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi e i giornalisti Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Quarto Grado, gli inviati

Gli inviati del programma, invece, sono Francesca Fogar, Ilaria Cavo, Remo Croci, Simone Toscano, Giorgio Sturlese Tosi, Alessandra Borgia, Francesca Carollo, Ilaria Mura, Salvatore Filippone e Cristina Stanescu.

Partecipare come pubblico a Quarto Grado

Da qualche anno Quarto Grado non ospita più il pubblico in studio. Non è quindi possibile assistere alla diretta del programma.

