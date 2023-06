Quarto Grado è pronto al raddoppio. Il programma di Rete 4, reduce dal successo degli ultimi anni, potrebbe andare in onda ben due volte a settimana a partire dalla prossima stagione. Un’idea che sta balenando nella testa dei vertici di Mediaset, con l’appuntamento del venerdì che vedrebbe pertanto la sua prosecuzione alla domenica in prima serata.

I dettagli al momento non si conoscono, ma a quanto sembra al venerdì sarebbe confermata la coppia composta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, con quest’ultima che godrebbe di maggiore spazio rispetto al collega. Nuzzi, invece, curerebbe in prima persona il bis domenicale, sempre dedicato ai casi di cronaca nera.

In questo modo, a Cologno Monzese si andrebbe ad ottimizzare la resa di quella che è la trasmissione più seguita di Rete 4. Senza contare la possibilità di andare a coprire a costi relativamente contenuti la casella della domenica, lasciata libera da Zona Bianca, di recente tornato al mercoledì.

A sua volta, Giuseppe Brindisi andrà a rioccupare la sua collocazione originaria, sfruttando l’ormai certa cancellazione di Controcorrente (con Veronica Gentili forse destinata a Le Iene).

Per Quarto Grado, in ogni caso, non si tratterebbe di un esordio assoluto alla domenica. Tra il 2017 e il 2018, infatti, il programma ha goduto di uno spin-off di quarantacinque minuti in access prime time. Una sorta di riepilogo e l’occasione per riordinare i documenti a disposizione e fare il punto della situazione. Stavolta però la struttura del talk dovrebbe essere differente.