Tra le tante novità della prossima stagione televisiva potrebbe inserirsi pure quella relativa alla conduzione de Le Iene. Il programma di Italia 1, infatti, potrebbe aprire le porte a Veronica Gentili. Nulla di ufficiale, anzi, si tratterebbe di un’idea in fase embrionale, ma che si sta facendo largo da qualche giorno nei corridoi di Cologno Monzese.

La giornalista è attualmente alla guida di Controcorrente, talk dell’access prime time del weekend con finestra nella prima serata del mercoledì. Gli ascolti però, soprattutto nel prime time, non sono stati soddisfacenti, con lo share quasi sempre inferiore all’asticella minima del 4%. La trasmissione, pertanto, non rivedrà la luce in autunno, con la Gentili chiamata a sposare altri progetti.

Nelle settimane scorse si è ipotizzato un addio a Mediaset, tuttavia l’altra opzione in ballo sarebbe quella di una permanenza, magari con l’approdo – a dir poco clamoroso – nello show di Davide Parenti.

Nell’annata appena terminata, Le Iene ha affrontato diverse turbolenze, a partire dall’abbandono in corsa di Teo Mammucari, a causa di incomprensioni con lo stesso Parenti. Il timone, a quel punto, è passato alla sola Belen Rodriguez, affiancata da Max Angioni.

Se le voci verranno confermate, sarà importante capire se la Gentili affiancherà Belen o se andrà a rimpiazzarla, con la showgirl destinata ai saluti.