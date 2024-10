Focus ascolti, la classifica delle prime serate di Rete 4. Quarto grado leader

Oggi puntata della nostra rubrica di Focus ascolti dedicata alle prime serate di Rete 4. Vediamo insieme dall’inizio di questa stagione televisiva ad oggi la classifica delle proposte della terza rete Mediaset nella più importante fascia oraria, quella che va dalle 20:30 alle 22:30. Naturalmente trattandosi di Rete 4, i programmi sono tutti di contenuto informativo/giornalistico. Vediamo dunque insieme la classifica con gli ascolti di queste trasmissioni.

Quarto grado programma più visto del prime time di Rete 4

Il periodo temporale preso in considerazione è fra l’inizio di settembre ad oggi. Il programma più visto fra quelli proposti da Rete 4 in prima serata risulta essere Quarto grado. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che si occupa dei casi di cronaca nera più rilevanti del nostro paese ottiene nelle cinque puntate finora andate in onda una media di 1.253.000 telespettatori per il 9,2% di share, per una durata media di 204 minuti di durata.

Medaglia d’argento e di bronzo a Paolo Del Debbio

Al secondo posto abbiamo Dritto e rovescio, la trasmissione del giovedì sera diretta e condotta da Paolo Del Debbio. Questo programma ottiene finora nelle cinque puntate finora trasmesse una media di 917.000 telespettatori ed il 6,73% di share. Medaglia di bronzo di questa classifica e terzo posto per 4 di sera. La proposta dell’access e prime time di Rete 4 condotta sempre da Paolo Del Debbio, ottiene una media finora di 899.000 telespettatori ed il 4,59% di share.

Quarta Repubblica e Fuori dal coro al quarto e quinto posto

Quarto posto per Quarta Repubblica. Il talk del lunedì sera di Rete 4 diretto e condotto da Nicola Porro ottiene nelle sei emissioni prese in considerazione una media di 809.000 telespettatori ed il 6,19% di share. Siamo al quinto posto che è per Fuori dal coro. Il programma del mercoledì sera diretto e condotto da Mario Giordano ottiene nelle prime cinque puntate di questa nuova stagione tv una media di 808.000 telespettatori ed il 6,35% di share.

E’ sempre carta bianca, Zona bianca e Freedom nella classifica

Sesto posto per E’ sempre carta bianca. La trasmissione del martedì sera condotta da Bianca Berlinguer ottiene nelle sei puntate finora trasmesse una media di 800.000 telespettatori ed il 5,88% di share nei suoi 207 minuti di messa in onda. Al settimo posto di questa speciale classifica vediamo Zona bianca condotta da Giuseppe Brindisi che ottiene nelle sette puntate trasmesse una media di 683.000 telespettatori ed il 5,38% di share.

Chiudiamo il nostro Focus ascolti di oggi con l’ottavo posto occupato da Freedom oltre in confine di Roberto Giacobbo che ha ottenuto in questa serie andata in onda di sabato sera una media di 468.000 telespettatori ed il 3,55% di share.