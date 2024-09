È ormai uno dei programmi storici della prima serata di Rete 4, che torna anche nella stagione 2024-2025 a raccontare i più discussi casi di cronaca nera e di attualità italiana: Quarto Grado giunge alla sedicesima edizione, confermandosi come un appuntamento fissi per i telespettatori che seguono con interesse la cronaca e che, con le proprie segnalazioni, possono anche contribuire al dibattito in studio. Se volete saperne di più su questa edizione, proseguite nella lettura!

Quarto Grado, anticipazioni stasera

Puntata 13 settembre 2024

In apertura della prima puntata della stagione la vicenda di Sharon Verzeni, la donna uccisa il 30 luglio scorso a Terno d’Isola (Bergamo) da Moussa Sangare. Agghiaccianti, le motivazioni addotte dal giovane: «Ho avuto un’onda emotiva e l’ho uccisa. È stato il mio primo omicidio…». Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, debba restare in carcere. La difesa del 34enne è insorta, affermando che l’uomo ripreso dalle telecamere non corrisponde per altezza e aspetto. Inoltre, l’approfondimento torna sul giallo della morte di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. A due anni e mezzo dai fatti, non è ancora stata scoperta la verità su questo mistero.

Quando va in onda la prossima puntata di Quarto Grado?

La sedicesima edizione del programma comincia venerdì 6 settembre 2023, dalle 21:20 alle 00:50, su Rete 4.

Quarto Grado, replica di ieri sera

Il programma, ad oggi, non viene replicato in televisione. L’unico modo per rivedere la puntata andata in onda è andare su Mediaset Infinity e cliccare sulla pagina ufficiale del programma.

Cos’è Quarto Grado?

In onda dal 2010, Quarto Grado si occupa dei casi di cronaca nera che hanno più colpito l’opinione pubblica e sui cold case ancora in attesa di una verità. Oltre all’opinione di esperti e ospiti presenti in studio, la trasmissione propone anche documenti in esclusiva e interviste inedite. Il tutto, con un linguaggio moderno, che fa uso di brani pop e di grafiche accattivanti.

Il programma, a cura di Siria Magri, in passato ha visto la conduzione di Salvo Sottile (che lo ha inaugurato con la prima edizione) e la co-conduzione di Sabrina Scampini ed Elena Tambini.

Dove posso rivedere Quarto Grado stasera?

Oltre che durante la messa in onda su Rete 4,è possibile vedere Quarto Grado in streaming su su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui si possono vedere tutte le puntate.

Dove si trova lo studio di Quarto Grado?

Il programma va in onda in diretta ogni venerdì dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, in cui si registra anche Verissimo.

Chi conduce Quarto Grado?

Alla guida del programma, per il dodicesimo anno, c’è Gianluigi Nuzzi. Giornalista, saggista ed autore tv, ha lavorato in passato a programmi come L’Infedele e Gli Intoccabili. È noto anche per alcuni suoi libri-inchiesta, diventati best-seller, come “Vaticano S.p.a”, “Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI” e “Via Crucis. Da registrazioni e documenti inediti la difficile lotta di Papa Francesco per cambiare la Chiesa”.

Alessandra Viero, invece, è giunta all’undicesima edizione del programma. Giornalista, ha lavorato per TgCom24 e Studio Aperto ed ha condotto Pomeriggio Cinque Cronaca e Domenica Live. Più recentemente è stata anche alla guida di Stasera Italia. Nel 2012 ha vinto il Premio Biagio Agnes nella categoria Under 35.

Quarto Grado, ospiti fissi

Nel corso delle puntate intervengono numerosi ospiti in qualità di opinionisti, che esprimono la propria opinione sui casi affrontati e aggiungono dettagli. Tra gli ospiti fissi del programma, l’ex pubblico ministero Carmen Pugliese, il generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri Luciano Garofano, lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi e i giornalisti Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Da questa stagione fa parte del cast fisso anche la criminologa Roberta Bruzzone.

Quarto Grado, gli inviati

Gli inviati del programma, invece, sono Francesca Fogar, Ilaria Cavo, Remo Croci, Simone Toscano, Giorgio Sturlese Tosi, Alessandra Borgia, Francesca Carollo, Ilaria Mura, Salvatore Filippone e Cristina Stanescu.

Partecipare come pubblico a Quarto Grado

Da qualche anno Quarto Grado non ospita più il pubblico in studio. Non è quindi possibile assistere alla diretta del programma.

Come contattare Quarto Grado?

Per contattare la redazione del programma e fare segnalazioni relativamente ai casi affrontati durante le puntate o riguardante nuove situazioni, si può inviare una mail a quartogrado@mediaset.it.

Quarta Grado su Facebook, Twitter e Instagram

Il programma è molto attivo sui social network: a questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link la pagina ufficiale di X (ex Twitter) e a questo link la pagina ufficiale di Instagram.