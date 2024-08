Si rinnova, in questa stagione 2024 – 2025, la sfida a distanza tra i principali talk show di Rete 4 e La 7. In questo post, scopriremo la data di partenza ufficiale dei programmi di informazione politica.

Quando iniziano i talk show di prima serata di Rete 4?

Ad inaugurare i nuovi palinsesti, sul tasto 4 del telecomando, ci pensa Giuseppe Brindisi che, con il suo ‘Zona Bianca’, riconquista la serata della domenica (dopo la collocazione del mercoledì per tutta l’estate). Lunedì 2 settembre, invece, debutterà la nuova edizione di ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro. In access prime time, invece, debutterà Paolo Del Debbio alla guida di ‘4 di sera’, ereditando il testimone da Roberto Poletti e Francesca Barra.

‘E’ sempre Cartabianca’, al martedì, con Bianca Berlinguer partirà il 3 settembre. Mentre per guardare le inchieste di Mario Giordano, sempre ‘Fuori dal coro’ bisognerà attendere mercoledì 11 settembre. Per il ritorno sul piccolo schermo di ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio, al giovedì, c’è tempo fino al 12 settembre.

‘Quarto Grado’ di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornerà ufficialmente venerdì 13 settembre. ‘Freedom – Oltre il confine’ di Roberto Giacobbo, traslocato da Italia 1, aprirà i battenti sabato 7 settembre.

Quando iniziano i talk show in prima serata di La7?

‘La Torre di Babele’ con Corrado Augias ritornerà al lunedì a partire dal 16 settembre. Il giorno successivo, sarà la volta di Giovanni Floris con il suo ‘DiMartedì’. Al mercoledì, ritroveremo, ‘Una giornata particolare’ di Aldo Cazzullo dal prossimo 9 ottobre. La nuova stagione di ‘Piazzapulita’ di Corrado Formigli andrà in onda da giovedì 12 settembre. Il gruppo, capitanato da Diego Bianchi (Zero), di ‘Propaganda Live’, invece, tornerà, venerdì 13 settembre. Sabato 14 settembre, è la data scelta per il ritorno in video di ‘In altre parole’ di Massimo Gramellini.

In access prime time, il 9 settembre, partirà anche ‘Otto e mezzo’ di Lili Gruber. Nella stessa giornata, prenderanno il via anche i programmi del daytime da ‘L’Aria che tira’ con David Parenzo, a ‘Tagadà’ con Tiziana Panella.