L’appuntamento settimanale con Dimartedì fa parte anche della stagione 2024-2025 de La7. E non poteva essere altrimenti: il talk show politico ideato e condotto da Giovanni Floris è uno dei programmi di punta della rete, tanto da toccare l’undicesima edizione. Interviste, inchieste, sondaggi e la consueta copertina satirica fanno del programma un punto di riferimento per chi vuole essere aggiornata sulla situazione politica del nostro Paese. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura: alè!

Dimartedì, puntata stasera

5 novembre 2024

Tra i temi del giorno la politica italiana con le ultime scelte del governo Meloni in materia di immigrazione, lo scontro permanente tra centrodestra e magistratura, ma pure le strategie delle opposizioni alla ricerca di nuovi equilibri dopo la sconfitta in Liguria. Grande attenzione naturalmente anche alla politica estera con le elezioni americane e la finestra con il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, e a tutte le novità in arrivo dai fronti di guerra in Medio Oriente e Ucraina. E ancora l’economia italiana che rallenta, il governo che punta a rilanciare il concordato, Cgil e Uil che preparano lo sciopero generale contro la manovra e tutte le novità in arrivo in materia di fisco e pensioni. Tra gli ospiti, Milena Gabanelli e Lucia Annunziata.

Quando inizia Dimartedì?

La nuova edizione del programma, la undicesima, va in onda dal 17 settembre 2024, dalle 21:15 alle 00:25, su La7.

Dimartedì in streaming

Oltre che durante la messa in onda su La7, è possibile vedere Dimartedì in streaming sul sito ufficiale de La 7: a questo link la pagina ufficiale del programma.

Di cosa parla Dimartedì?

Dimartedì è nato nel 2014, dopo il passaggio di Floris da Raitre a La7. Il giornalista di Ballarò ha realizzato un programma molto simile nel suo impianto a quello che aveva lasciato: in ogni puntata, infatti, dopo la copertina satirica affidata a vari comici nel corso delle stagioni, si intervistano gli ospiti su temi legati alla politica ed all’economica, con il supporto di alcuni sondaggi commissionati appositamente per la trasmissione. L’ultimo segmento del programma, “Dimartedì più”, propone altre interviste e dà uno sguardo alla rassegna stampa dei quotidiani del giorno successivo.

Dimartedì è scritto da Giovanni Floris con Guido Dell’Aquila, Lello Fabiani, Raffaella Malaguti, Cristina Missiroli, Mercedes Vela Cossio, Isotta Galloni, Carlo Romano, Isaac Tesfaye e Laura Gobbetti, con la collaborazione di Guido Anselmi.

Chi conduce Dimartedì?

Fin dalla prima edizione, il programma è ideato e condotto da Giovanni Floris. Giornalista, scrittore e saggista, ha cominciato la sua carriera nei Giornali Radio Rai e come inviato in in Indonesia, Giappone, Thailandia e Cina. Dopo l’attentato alle Torri Gemelle, divenne corrispondente per la Rai dagli Stati Uniti d’America.

Dal 2002 diventa conduttore di Ballarò, che lo rende noto al grande pubblico. Floris conduce il programma fino al 2014, quando decide di lasciare la Rai e di andare a La7, dove conduce Dimartedì e Diciannovequaranta, programma del preserale che però viene chiuso poco dopo per bassi ascolti.

Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Flaiano nel 2003, il Premio Moige nel 2017 e il Premio Ischia nel 2021. Altrettanto numerosi sono i libri che ha scritto, inchieste a cui inizia ad affiancare anche la scrittura di romanzi. È sposato con Beatrice Mariani ed ha due figli.

Dimartedì e Luca e Paolo

Anche in questa stagione la copertina che apre il programma è affidata a Luca e Paolo che, ogni settimana, commentano i fatti politici con battute, canzoni ed imitazioni.

Qual è la sigla di Dimartedì?

La sigla del programma, fin dalla sua prima stagione, è “Sixteen Tons”, brano del 1946 di Tennessee Ernie Ford. Nel corso delle stagioni, è stata cantata in studio da vari interpreti.

Dimartedì è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta, anche se alcuni segmenti mandati in onda son stati precedentemente registrati.

Da dove va in onda DiMartedì?

Il programma va in onda dagli Studios De Paolis di Roma.

Come partecipare come pubblico a Dimartedì?

Per partecipare come pubblico al programma si può scrivere a tvtizianasrl@gmail.com.

Come scrivere a Dimartedì?

Per contattare la redazione del programma, si può scrivere a dimartedi@la7.it.

Dimartedì su Facebook, X e Instagram

