Focus ascolti, i programmi del prime time di La7, Otto e mezzo leader

Oggi la nostra rubrica di Focus ascolti punta la sua lente d’ingrandimento sui programmi della prima serata di La7. Anche in questo caso, come per Rete 4, trattasi di programmi prevalentemente informativi, con l’unica eccezione (che conferma la regola) di Propaganda live. Quest’ultimo che, seppur fondamentalmente essere un programma di satira, ha anche una vocazione informativa. Detto questo vediamo insieme dunque la classifica dei programmi che sono ospitati nella preziosa fascia 20:30-23:00 di La7.

Otto e mezzo programma leader della prima serata di La7

Partiamo ovviamente dal programma più visto che risulta essere l’access quotidiano Otto e mezzo. Il programma condotto e diretto da Lilli Gruber ottiene nelle 25 puntate prese in considerazione da inizio stagione una media di 1.691.000 telespettatori e l’8,27% di share, con una durata media di 34 minuti. Il secondo posto è occupato da In onda che nelle 8 puntate che hanno preceduto a settembre la ripresa di Otto e mezzo ha ottenuto una media di 1.367.000 telespettatori ed il 7,87% di share, con una durata media di 47 minuti.

Di Martedì e In altre parole nella parte alta della classifica

Si passa quindi al terzo posto con la medaglia di bronzo al collo di Giovanni Floris ed il suo Di Martedì che nelle 4 puntate prese in considerazione ottiene una medi di 1.355.000 telespettatori e l’8,11% di share, con una media di 160 minuti a puntata. Quarto posto per Una giornata particolare di Aldo Cazzullo, che nelle 4 puntate finora andate in onda ottiene una media del 7% di share e 1.154.000 telespettatori. Quinto posto per Massimo Gramellini ed il suo In altre parole, versione della domenica. Questo programma ottiene nelle 5 puntate considerate una media del 5,71% di share e 1.080.000 telespettatori, per una durata media di 37 minuti.

Piazza pulita di Corrado Formigli

La versione del sabato, più lunga, di In altre parole (154 minuti) ottiene una media nelle 5 puntate considerate di 923.000 telespettatori ed il 5,64% di share. Passiamo ora al settimo posto occupato dallo straordinario appuntamento con La torre di Babele. Il programma culturale condotto da Corrado Augias ottiene nelle 5 emissioni considerate una media di 904.000 telespettatori ed il 4,76% di share nei suoi 81 minuti di durata.

Il successo de La Torre di Babele di Corrado Augias

Ottavo posto per Piazza pulita. Il talk/inchiesta condotto da Corrado Formigli ottiene nelle sue prime 6 puntate una media di 871.000 telespettatori ed il 6,54% di share.. Nono posto per Propaganda live con una media nelle 5 puntate considerate di 861.000 telespettatori ed il 6,58% di share. Siamo al decimo posto del nostro Focus ascolti di oggi occupato dalle due emissioni lunghe di In onda prima serata che hanno ottenuto una media di 818.000 telespettatori ed il 5,19% di share.