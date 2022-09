Quarto Grado è un programma di approfondimento giornalistico riguardante casi di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di Alessandra Viero, in onda su Rete 4.

A partire da settembre 2022, andrà in onda la quattordicesima edizione del programma.

Il programma si occupa di approfondire e di indagare sui casi di cronaca nera che hanno più colpito l’opinione pubblica e sui cold case ancora in attesa di una verità. Oltre all’opinione di esperti e ospiti presenti in studio, la trasmissione propone anche documenti in esclusiva e interviste inedite.

Gianluigi Nuzzi condurrà il programma per la decima edizione consecutiva.

Il programma è a cura di Videonews.

Quando andrà in onda Quarto Grado?

La nuova edizione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi andrà in onda a partire dal 9 settembre 2022, ogni venerdì sera, alle ore 21:25 su Rete 4.

Dove rivedere la puntata di Quarto Grado e come guardare Rete 4 in streaming

Le puntate del programma, dopo la messa in onda, sono disponibili su Mediaset Infinity, dov’è possibile anche vedere Rete 4 in streaming.

Quarto Grado: anticipazioni puntate

Prima Puntata: 9 settembre 2022

Nella prima puntata in onda il 9 settembre 2022, si parlerà della scomparsa di Angela Celentano, con una nuova pista che porta in Sudamerica, e del caso di Lili Resinovich, che si sarebbe suicidata pochi giorni prima del ritrovamento del suo corpo privo di vita.

Chi sono gli opinionisti di Quarto Grado?

Gli esperti e gli opinionisti che intervengono durante la puntata sono l’ex pubblico ministero Carmen Pugliese, il generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri Luciano Garofano, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi e i giornalisti Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Gli inviati del programma, invece, sono Francesca Fogar, Ilaria Cavo, Remo Croci, Simone Toscano, Giorgio Sturlese Tosi, Alessandra Borgia, Francesca Carollo, Ilaria Mura, Salvatore Filippone e Cristina Stanescu.

Dove fanno Quarto Grado?

La trasmissione va in onda dallo Studio 10 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese.