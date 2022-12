Una nuova trasposizione di Filumena Marturano, in questo finale di 2022, va ad aggiungersi a quelle già celebri che hanno reso questa storia un vero e proprio classico. Raiuno, infatti, propone la terza produzione facente parte della collana dedicata ad Eduardo De Filippo iniziata con Natale in casa Cupiello e Sabato, domenica e lunedì. Protagonisti, due volti molto amati della fiction Rai. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Filumena Marturano 2022, quando esce?

Il film-tv fa il suo debutto martedì 20 dicembre 2022, alle 21:25 su Raiuno, rispettando così la tradizione di trasmettere il ciclo di storie dedicate ad Eduardo De Filippo nel periodo delle festività natalizie.

Filumena Marturano 2022, la trama

Filumena Marturano (Vanessa Scalera) è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano (Massimiliano Gallo), un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane.

Rai 1 Filumena Marturano, una versione ispirata al cinema ma che fa del teatro la migliore tv Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, “’e figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.

Filumena Marturano 2022, quante puntate sono?

Così come le altre fiction che riportano in tv il teatro di De Filippo, anche Filumena Marturano è un film-tv, quindi composto da una sola puntata e della durata di circa 100 minuti.

Filumena Marturano 2022, il cast

Ad interpretare i due personaggi principali un’attrice ed un attore che hanno già fatto coppia fissa in tv, vale a dire Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo: i due, infatti, sono marito e moglie in Imma Tataranni. Da citare anche la presenza, nel cast, del giovane Massimiliano Caiazzo, tra i protagonisti di Mare Fuori e di Francesco Russo, visto ne L’Amica Geniale.

Vanessa Scalera è Filumena Marturano;

Massimiliano Gallo è Domenico Soriano;

Francesco Russo è Michele, figlio maggiore di Filumena;

Massimiliano Caiazzo è Riccardo, secondo figli di Filumena;

Giovanni Scotti è Umberto, terzo figlio di Filumena;

Vittorio Viviani è l’avvocato Bruno Nocella;

Anna Iodice è Diana, figlia di Bruno.

Nunzia Schiano

Marcello Romolo

Filumena Marturano 2022, regista e sceneggiatori

Il film-tv è diretto da Francesco Amato, che ha già lavorato con Scalera e Gallo in Imma Tataranni. Amato ha scritto anche la sceneggiatura, con Massimo Gaudioso e Filippo Gili. A produrre Picomedia, in collaborazione con Rai Fiction.

Filumena Marturano è una storia vera?

© Cristina Di Paolo Antonio

La storia raccontata da Filumena Marturano non è realmente accaduta, ma scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, per il teatro. La prima attrice ad interpretare il personaggio di Filumena fu sua sorella Titina, che riprese questo ruolo anche nel film diretto da De Filippo nel 1951.

Nel 1964 Vittorio De Sica prese ispirazione dall’opera per “Matrimonio all’Italiana”, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. In tv, questa è a quarta trasposizione: nel 1962 De Filippo ne diresse una con Regina Bianchi, a cui ne seguì una nel 2003, diretta da Cristina Pezzoli con Isa Danieli ed una nel 2010 diretta ed interpretata Massimo Ranieri, con Mariangela Melato.

Filumena Marturano, come finisce: chi era il figlio di Domenico?

Nel finale dell’opera, Domenico e Filumena decidono finalmente di sposarsi, anche se l’uomo non sa ancora chi dei tre giovani figli della donna sia suo figlio. La protagonista non glielo dice, convinta che se lui lo sapesse gli rivolgerebbe tutte le sue attenzioni. lasciando il mistero anche tra il pubblico. Domenico inizialmente sembra non gradire questa decisione, ma quando i tre figli di Filumena lo chiamano “papà”, si decide a sposarla.

Filumena Marturano 2022, dove vederlo su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Filumena Marturano in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

