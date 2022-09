A quasi un anno di distanza dalla messa in onda, torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, seconda stagione della fortunata serie tv di Raiuno tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Da martedì 27 settembre, infatti, vanno in onda i nuovi quattro episodi della stagione, che Raiuno avrebbe dovuto mandare in onda nella primavera scorsa e che invece ha preferito far slittare all’autunno: per scoprire i nuovi casi ed i nuovi guai familiari della protagonista manca davvero poco. Come dite, non potete aspettare? Allora proseguite nella lettura per scoprire tutto quello che c’è da sapere!

Imma Tararanni 2, episodi 2022

Quinta puntata, 27 settembre 2022: “Il peso dell’anima”

Dal 26 settembre disponibile in anteprima su RaiPlay.

È un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quelle della moglie. Pietro si sente rizzare i capelli in testa. Già la sera prima Imma gli aveva mentito, dicendogli che aveva da lavorare ma proprio lui l’aveva vista entrare col giovane maresciallo in una casa privata a fare chissà che cosa per tutta la notte. Mentre si avvicina la Pasqua e la famiglia Tataranni accoglie degli ospiti da Roma, Imma deve così cercare di convincere Pietro che non ha ricambiato il bacio, ed indagare su un nuovo caso anche nei giorni di festa.

Imma Tataranni 2, episodi 2021

Quarta puntata, 9 novembre 2021: “Un mondo migliore di questo”

Imma indaga su un furto nell’abitazione di un’amica di sua suocere, la cui refurtiva ricompare poco dopo. Un uomo, Ulisse Delillo, intanto viene ucciso nel suo laboratorio artigianale: due casi che sono collegati e che saranno risolti da Imma grazie alla sua proverbiale memoria. Grazie ad un atto di coraggio di Samuel, inoltre, per Romaniello le cose si mettono male, ma il giovane se ne deve andare, con Valentina che incolpa la madre. Quando Imma sembra avere tutte le prove per condannare Romaniello, qualcuno trama nell’ombra e cerca di vendicarsi, minando al rapporto della protagonista con Pietro, usando Calogiuri.

Terza puntata, 8 novembre 2021: “Dai sassi alle stelle”

Marta Ventura, scienziata ed amica di Diana, viene uccisa al Centro di Geodesia di Matera. Imma, aiutata dal nuovo Procuratore Generale, Laura Bartolini, indaga alla ricerca della verità, che però verrà a galla solo grazie ad una scoperta proprio di Diana, affranta dal dolore. In Procura, intanto, la protagonista è convinta che Calogiuri stia tradendo Jessica proprio con Bartolini e lo rimprovera, mentre Samuel torna a Matera per riconquistare Valentina, che scopre essere corteggiata da Gabriele e Pietro è felice nel suo nuovo locale jazz, ma è una felicità che dura poco.

Seconda puntata, 2 novembre 2021: “Via del riscatto”

Siamo ad Halloween: Pietro decide di portare Imma a vedere il lamione di famiglia, dove l’uomo ha deciso di realizzare un locale jazz nonostante il parere contrario della donna, tant’è che ha già preso l’aspettativa dal suo lavoro statale. Poco dopo, però, avvertono due spari di pistola e vedono una donna uscire da un vicolo che si trova vicino Palazzo Sinagra, dentro cui è avvenuto un omicidio. Imma si ritrova così a dover indagare, cercando di schivare storie di fantasmi, ex amanti, ex amici e sedute spiritiche. E, soprattutto, sopportando la relazione da poco intrapresa da Calogiuri con Jessica.

Prima puntata, 26 ottobre 2021: “Moglie e buoi”

Imma Tataranni ritorna a Matera dopo aver passato un fine settimana a Parigi con Pietro e la figlia Valentina, con l’obiettivo di distrarre la figlia dalla sua recente separazione con Samuel. Ma Valentina è ancora molto irrequieta: a tranquillizzarla ci pensa l’amico Giovanni, che inizia ad essere sempre presente in casa, con disappunto della protagonista.

Ma il sostituto procuratore non fa in tempo a disfare le valigie che viene subito chiamata per indagare su un omicidio, avvenuto durante una transumanza. Così, tra pascoli e pastori, Imma si ritrova anche a gestire la situazione con Calogiuri, appena tornato da una missione in Centro America. Come se non bastasse, Pietro annuncia di voler lasciare il suo lavoro da statale per aprire un jazz club.

Imma Tataranni 2, quando va in onda?

La prima metà di stagione di Imma Tataranni 2 è andata in onda dal 26 ottobre al 9 novembre 2021, quindi il martedì sera. La seconda metà della stagione, invece, va in onda da martedì 27 settembre 2022. La prima settimana di programmazione prevede un doppio appuntamento, martedì 27 e giovedì 29 settembre, mentre dalla settimana successiva la serie va in onda il giovedì. Il finale di stagione, quindi, viene trasmesso il 13 ottobre.

Imma Tataranni 2, la trama

La trama della seconda stagione non si discosterà molto da quella della prima: anche nei nuovi episodi Imma (Vanessa Scalera) dovrà indagare su dei nuovi casi, facendosi aiutare dal fidato Calogiuri (Alessio Lapice), verso cui l’attrazione è ancora più forte, soprattutto dopo il bacio che i due si sono scambiati nel finale della prima stagione.

Ma Imma vuole restare integerrima, e cercherà di resistere alle tentazioni e di dedicarsi al lavoro ed alla famiglia, occupandosi del marito Pietro (Massimiliano Gallo), sempre in crisi esistenziale, e della figlia Valentina (Alice Azzariti), che ora ha sposato la causa ambientalista, rischiando di mettersi nei guai.

Come se non bastasse, però, Imma si deve prendere cura anche della madre Brunella (Lucia Zotti), che sembra custodire un segreto su sua figlia e che ora si trova ricoverata in una casa di riposo, e tenere testa alla suocera (Dora Romano), nella cui sarà sarà costretta ad andare a vivere.

Imma Tataranni 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di Imma Tataranni 2 sono otto, quindi due in più rispetto alla prima stagione, andata in onda nel 2019 e che ottenne grandi ascolti. La seconda stagione è stata suddivisa in due parti: i primi quattro episodi sono andati in onda in autunno (dal 26 ottobre al 9 novembre 2021), mentre i restanti quattro dal 27 settembre al 13 ottobre 2022.

Imma Tataranni 2, il cast

Anche in questo caso, si parla di riconferme: gli attori e le attrici già visti nella prima stagione torneranno in onda nei nuovi episodi, ma a loro si aggiungeranno ovviamente dei nuovi ingressi e degli interpreti dei personaggi dei casi di puntata.

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere che aiuterà Imma nelle indagini e nei suoi spostamenti

A loro si aggiungono Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio.

Imma Tataranni 2, dov’è stato girato?

La location principale della serie resta Matera, in Basilicata. Ma le riprese sono state effettuate anche a Metaponto, frazione di Bernalda; Marsicotevere (Potenza) ed in Val d’Agri. Riprese anche a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturino.

Imma Tataranni 2, regista e sceneggiatori

Alla regia della seconda stagione ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.

Imma Tataranni, libri

Anche la seconda stagione prende spunto dai libri scritti da Mariolina Venezia, ovvero “Via del riscatto”, “Come piante fra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”, editi da Einaudi. Il primo romanzo, “Come piante tra i sassi”, risale al 2009, l’ultimo “Via del riscatto”, al 2019.

Imma Tataranni 2, streaming su RaiPlay

E’ possibile vedere Imma Tataranni 2 in streaming anche durante la messa in onda televisiva su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre subito dopo la messa in onda si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie. Il 26 settembre RaiPlay rilascia in anteprima il quinto episodio, in tv il giorno successivo.