Nuove anticipazioni di venerdì 26 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 luglio (puntata 6500): Alberto rivede suo figlio

Alberto non accetta l’idea di separarsi dal figlio

Alberto (Maurizio Aiello) ha la possibilità di trascorrere qualche ora spensierata con suo figlio Federico (Damiano Zangaro), entrato nel programma di protezione insieme a sua madre Clara (Imma Pirone) da quando suo marito Eduardo (Fiorenzo Madonna) ha deciso di collaborare con la giustizia. Per Alberto, però, l’idea di separarsi nuovamente dal figlio è difficile se non impossibile da accettare.

Viola riceve una proposta da Damiano

Viola (Ilenia Lazzarin) riceverà da Damiano (Luigi Miele) una proposta che non si aspettava: come la prenderà? La partenza di Mariella (Antonella Prisco), che ha deciso di andare in vacanza a Baia Gialla insieme al figlio e a Bice (Lara Sansone), sembra aver messo Guido in crisi, rimasto solo a casa. Bice, nel frattempo, è pronta a vendicarsi di Massaro (Francesco Procopio), presente anche lui a Baia Gialla per stare insieme a Marika (Laura Pagliara).

