Perché “Noos” stasera non va in onda: ecco quando torna in tv il programma di Alberto Angela

Previsto stasera sera in prima serata su Rai 1 con una nuova puntata, “Noos – L’avventura della conoscenza” condotto da Alberto Angela, non andrà in onda. Al suo posto, invece, verrà trasmesso il film “Un viaggio a quattro zampe“. Il perché dietro la scelta di sospendere, per il momento, il programma, è probabilmente legato agli appuntamenti finali di “Temptation Island” che, nelle scorse settimane, non ha avuto rivali con le altre reti, sempre con uno share altissimo pare al 30%. Inoltre, con la partenza delle Olimpiadi 2024, venerdì 26 luglio, anche i giovedì successivi sarebbero stati occupati. Per questo motivo, la scelta è stata quella di fermare la messa in onda delle nuove puntate e di trasmetterle prossimamente.

Lo share di “Noos – L’avventura della conoscenza” era partito con il 13,6% per poi scivolare fino all’11.5%. Trasmettere ancora una puntata contro l’ultimo appuntamento previsto di “Temptation Island” era un’occasione persa per avere un bacino di pubblico potenzialmente più numeroso. Da qui lo stop.

Quanto tornerà Noos in onda su Rai 1?

“Noos” tornerà fra poche settimane, come già anticipato direttamente dalla Rai. Infatti, possiamo leggere questo comunicato legato al programma condotto da Alberto Angela:

Tre nuovi appuntamenti con Alberto Angela e i viaggi nel sapere di “Noos”: tre prime serate in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre su Rai 1. La trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza torna alla fine dell’estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali. Torneranno gli interventi di esperti come Massimo Polidoro, per le fake news nell’informazione, Elisabetta Bernardi per l’alimentazione ed Emmanuele Jannini per la sessualità come saranno Immancabili gli splendidi documentari dedicati alla Natura.

Appuntamento quindi al 22 agosto per il nuovo appuntamento con “L’avventura della conoscenza” su Rai 1