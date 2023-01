Una delle serie tv più attese di questa stagione televisiva sta per debuttare. Da venerdì 20 gennaio 2023, infatti, su Sky e su NOW arriva Call My Agent Italia, remake italiano della serie francese nota oltralpe come Dix pour cent (ed a livello internazionale con, appunto, il titolo Call My Agent): sei episodi che porteranno il pubblico italiano a scoprire, divertendosi, le stranezze del dietro le quinte dello show biz nostrano.

Proprio per presentare serie, cast artistico e cast tecnico di Call My Agent Italia, oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, alle 12:00 Sky ha indetto una conferenza stampa presso The Space Cinema Moderno a Roma, a cui TvBlog prende parte e che potete seguire qui in liveblogging. Presenti, quindi, i protagonisti della serie, tra cui Maurizio Lastrico, Sara Drago, Michele Di Mauro e Marzia Ubaldi, oltre al regista Luca Ribuoli, alla sceneggiatrice ed adattatrice del format Lisa Nur Sultan ed ai produttori di Sky Studios e di Palomar.

Call My Agent Italia segue le avventure degli agenti della CMA, la Claudio Maiorana Agency, che gestisce le più grandi star italiane, tra capricci, rivalità e amicizie. Una notizia inaspettata, però, getta gli agenti nel panico: il loro futuro potrebbe essere a rischio. Devono così adattarsi ad una nuova situazione, riuscendo però a garantire sempre il massimo dell’assistenza ai propri attori, cantanti e conduttori televisivi, accompagnandoli a interviste, set ed eventi. Ma riuscire a far bilanciare i loro desideri, le necessità dell’agenzia e le proprie vite private non è per niente semplice.

La serie ha numerose guest-star nel corso degli episodi, come Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino ed Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Corrado Guzzanti, Alberto Angela, Paolo Genovese, Joe Bastianich ed Ivana Spagna. I sei episodi di Call My Agent Italia, ciascuno della durata di circa 50 minuti, vanno in onda su Sky Serie ed in streaming su NOW ogni venerdì alle 21:15 per tre settimane. La serie tv sarà poi disponibile on demand ed in streaming su NOW, con la possibilità di rivedere tutti gli episodi della prima stagione.