La quarta stagione del medical drama di Raiuno è ormai una certezza ma, per vederla in tv, dovremo aspettare un paio d’anni

Doc 4 – Nelle tue mani si farà: sebbene, come da prassi, Rai Fiction non ha ufficializzato a tutti gli effetti il rinnovo del medical drama di Raiuno per la quarta stagione, la direttrice Maria Pia Ammirati nei mesi scorsi si è lasciata scappare non solo che la serie tv prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) resta una delle conferme della serialità della tv pubblica, ma che Luca Argentero continuerà ad essere a capo del cast.

Doc 4, Luca Argentero ci sarà

Una conferma che è giunta dallo stesso attore piemontese che, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato la sua intenzione di tornare a vestire i panni del, il protagonista che dopo aver perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni, sta lentamente cercando di ricomporre i pezzi di quel vuoto, non senza qualche difficoltà.

“Ma”, ha precisato, “la decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’altra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa”.

Confermato Argentero, resterà da capire chi del cast fisso ritroveremo in Doc 4: da Matilde Gioli a Sara Lazzaro, da Pierpaolo Spollon a Giovanni Scifoni, senza dimenticare le new entry della terza stagione, ovvero Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong.

Doc 4, quando esce?

Se saranno rispettati i tempi delle precedenti stagioni, la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani dovrebbe andare in onda nel 2026. Come detto da Argentero, la scrittura dei nuovi episodi prenderà il via nella primavera del 2024, a cui seguirà la fase di pre-produzione, di definizione del cast e, quindi, delle riprese vere e proprie, che dovranno anche tenere conto della disponibilità del cast. Dunque, il set potrebbe riaprire nel 2025, per una messa in onda l'anno successivo.

Doc 3, gli ascolti

La conferma di Doc 4 segue anche gli ascolti della terza stagione, che confermano la serie come una delle più viste della Rai e di tutta la fiction italiana. Se escludiamo gli ultimi due episodi, i quattordici episodi della stagione andati in onda sono stati visti da una media di 4,9 milioni di telespettatori (share del 26%).

Se è vero che i numeri sono in calo rispetto alle prime due stagioni, va comunque detto che Doc 3 è riuscito a vincere sempre la sfida della prima serata, senza contare che la serie resta tra le più viste su RaiPlay, dove si possono recuperare tutti gli episodi.

Come finisce Doc 3?

Non resta che scoprire, quindi, il finale della terza stagione, in onda giovedì 7 marzo 2024: nell’episodio “Quello che si vede fare” si torna indietro nel tempo, al marzo 2011. Andrea (Argentero) affronta la malattia di Agnese (Lazzaro), affidandosi a un’inaspettata notizia che giunge dagli Stati Uniti, mentre rivedremo -come già accaduto in alcuni episodi- Lorenzo (Gianmarco Saurino), alle prese con un paziente a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

Nell’episodio finale, “Liberi”, è il momento della verità. Andrea scopre finalmente qual è il segreto che Agnese gli ha tenuto nascosto, mentre anche per i specializzandi è giunto il momento di tracciare un bilancio. Federico (Giorgio) sene andrà davvero dall’Ambrosiano? Martina (Cravedi), invece, prende una decisione inaspettata, dopo che Riccardo (Spollon) ha scoperto che non si è mai laureata in Medicina. Per Andrea, intanto, nulla sempre poter andare peggio, fin quando in ospedale non giunge l’uomo responsabile di tutto.