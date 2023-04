Doc – Nelle tue mani alla conquista degli Stati Uniti: la Fox ha infatti ordinato direttamente a serie (e quindi non passando per la produzione di un pilot, pratica questa applicata anche su tutte le altre serie orinate dal network) il remake americano del medical drama di Raiuno, prodotto da Lux Vide (gruppo Fremantle) e con protagonista Luca Argentero.

Nelle settimane scorse vi avevamo parlato di questa eventualità e del fatto che la Fox stesse lavorando sul remake basandosi sul modello script-to-series (ovvero chiedendo agli sceneggiatori di scrivere non uno, ma più episodi, in modo da avere una “mappa” della serie e valutarne l’ordine immediato, cosa poi avvenuta). Ora è confermato: Doc (questo dovrebbe essere il titolo della versione statunitense) debutterà nella prossima stagione tv americana.

Come anticipato, il remake vedrà alcune differenze rispetto all’originale: alla guida del cast non ci sarà un uomo ma una donna, a cui andrà il ruolo della Dr.sa Amy Elias, Primario del reparto di Medicina Interna e di Famiglia del Westside Hospital di Minneapolis. Un incidente con relativi danni al cervello provoca in Amy un’amnesia che le cancella gli ultimi otto anni di vita (nella versione italiana sono dodici).

Come Andrea Fanti, anche Amy deve di fatto ricominciare da capo, ricostruendo la sua vita e cercando di conoscere nuovamente i colleghi, l’ex marito, il suo nuovo amante e capire il tragico motivo per cui aveva allontanato tutti dalla sua vita. Al suo fianco, la figlia diciassettenne (che ricorda quando aveva nove anni) e pochi amici.

“Un medical drama eroico e commovente”, così è stato definito da Michael Thorn, a capo della programmazione scripted di Fox Entertainment, “che esplora le emozioni pure, la redenzione e la resilienza dell’animo umano in modi che raramente vediamo”.

Il progetto sarà prodotto da Fox con Sony Pictures Television, che si era aggiudicata i diritti per la distribuzione originale e la produzione di eventuali remake (come quelli già realizzati in Slovacchia e Repubblica Ceca). La sceneggiatura è stata affidata a Barbie Kligman (Magnum P.I. e Fbi) ed Hank Steinberg, creatore di Senza Traccia.

Il cast della serie deve ovviamente ancora essere annunciato, così come la messa in onda, che potrebbe avvenire già dal prossimo autunno oppure dalla mid-season, e quindi ad inizio dell’anno prossimo. E Doc-Nelle Tue Mani 3? L’amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei ha confermato che le riprese dei nuovi episodi cominceranno a maggio, per una messa in onda nel 2024.