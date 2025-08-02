“Doc – Nelle tue mani” primo ciak della quarta stagione: ecco quando va in onda

La prossima stagione di Doc – Nelle tue mani si annuncia all’insegna del cambiamento. Non solo nuovi personaggi e storie inedite, ma anche dinamiche rinnovate si profilano in Doc 4 dopo il gran finale a sorpresa dell’ultima stagione. Con ogni probabilità il quarto atto del celebre medical drama assisterà a una fase di transizione.

Molti indizi lo lasciano pensare, a pensare dalla conclusione di Doc 3, con la riconciliazione tra Andrea e Agnese, la fine degli intrighi di Bramante, le dimissioni di Fanti da primario del Policlinico Ambrosiano. L’attesa dei fan è febbrile. Ma quando scatterà il primo ciak della quarta stagione per la serie con Luca Argentero?

Doc – Nelle tue mani 4, quando scatterà il primo ciak e quando tornerà in onda la serie

Se c’è una cosa che l’affezionato pubblico di Doc – Nelle tue mani ha imparato in questi anni è la virtù della pazienza. La stessa dote che ha dovuto apprendere il dottor Fanti nel lungo – e a tratti snervante – lavoro per ricomporre tutti i tasselli della sua vita prima del colpo di pistola arrivato a cancellare 12 anni di memorie. Fuor di metafora: per il ritorno in tv di Luca Argentero e degli altri protagonisti della serie medical bisognerà attendere ancora un po’.

Le riprese della quarta stagione di Doc infatti prenderanno ufficialmente il via soltanto il 25 agosto 2025. Le scene del nuovo capitolo della serie verranno girate tra Torino e Roma e si concluderanno soltanto più avanti. La conclusione delle riprese è prevista per febbraio 2026. Prima di allora non rivedremo sul piccolo schermo il dottor Fanti.

La fine delle riprese a febbraio 2026 sarà seguita da una lunga fase di post-produzione destinata ad anticipare la messa in onda prevista, seguendo la consolidata tradizione della fiction di Rai 1, tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Che è come dire che per rivedere Luca Argentero indossare di nuovo il camice di Andrea Fanti bisognerà aspettare a lungo.

Decisamente più vicina invece la data dell’inizio delle riprese. Il cast di Doc – Nelle tue mani tornerà sul set del Policlinico Ambrosiano lunedì 25 agosto 2025. Il finale a sorpresa della stagione numero tre ha rimescolato le carte. Andrea e Agnese sono tornati a essere una coppia, pronti ad affrontare insieme la difficile battaglia della recidiva tumorale della donna.

Doc 4, verso una stagione di transizione?

Tante verità sono emerse dal passato di Andrea: il “patto scellerato” con Bramante per permettere ad Agnese di curarsi, la profonda crisi che aveva travolto Fanti , conscio di aver tradito la sua vocazione medica, fino a trasformarlo nel cinico “principe bastardo”. Un terremoto esistenziale che, molto probabilmente, richiederà una fase di assestamento nella prossima stagione.

Dopo l’abbandono del ruolo di primario da parte di Fanti per restare vicino ad Agnese, il Policlinico Ambrosiano cambierà faccia. Giulia (Matilde Gioli) è destinata a prendere il suo posto alla testa dell’ospedale, mentre Federico lascerà la struttura. Al fianco della dottoressa Giordano rimarranno Enrico Sandri (Giovanni Scifoni) e Teresa Maraldi (Elisa Di Eusanio).

Altri specializzandi entreranno in scena. Insomma, Andrea Fanti dovrebbe rimanere il fulcro della storia, ma con un ruolo meno dominante. In attesa del gran ritorno di Doc – Nelle tue mani, tutti gli episodi delle prime tre stagioni sono disponibili in streaming gratuito su RaiPlay. Un’occasione perfetta per chi desidera recuperare o rivedere la serie medical più famosa della tv italiana.