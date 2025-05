Molly Parker, tutto sull’attrice di Doc versione americana

Molly Parker è la protagonista di Doc, versione statunitense di Doc-nelle tue mani. L’attrice, che vanta una carriera eclettica e versatile, interpreta Amy Larsen, primario del Westside Hospital di Minneapolis che a causa di un incidente in auto perde la memoria degli ultimi anni. Non ricorda di aver perso un figlio e che il suo matrimonio è finito: così come il dottor Fanti dovrà ricostruire la sua vita, approfittando dell’occasione di cambiare ciò che prima non andava bene.

E se Doc-nelle tue mani ha avuto un successo sorprendente, tanto che il pubblico si affezionato molto al dottor Fanti, che ha il volto di Luca Argentero, la nuova versione della serie potrebbe avere un effetto inaspettato sul pubblico. Ma chi è Molly Parker? E perché è stata ritenuta l’attrice ideale per il ruolo? Molly ha 53 anni ed è nata in Canada, è cresciuta insieme al fratello in una comunità che lei in diverse interviste ha definito hippie.

Appena adolescente ha frequentato la scuola di danza e in seguito si è avvicinata alla recitazione. Nei primi anni novanta ha ottenuto le prime parti e il suo talento è emerso subito, tanto che in breve si è ritrovata a far parte di cast di prestigiose fiction. Ha vinto il premio Gemi per la sua interpretazione in Kissed e in seguito ha recitato in The Walking Dead, Sunshine, The Center of the World. Recentemente ha preso parte a House of Cards e Lost in Space. Oltre oceano gode di ampia credibilità e stima, sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Oggi il ruolo di Doc le sta dando tantissime soddisfazioni.

Molly Parker, vita privata: marito e figli

Molly Parker diventerà presto un personaggio famigliare per il pubblico italiano anche se per i fan di Doc-nelle tue mani vederla nei panni di Luca Argentero non sarà facile. Tuttavia la sua interpretazione nella neo serie è davvero eccellente e ha ricevuto diverse critiche positive. Molly è stata sposata per dieci anni con il regista Matt Bissonette, i due hanno avuto un figlio che oggi ha 18 anni. Sono stati una coppia felice e consolidata a lungo, ma poi nel 2012 hanno annunciato la separazione.

Attualmente Molly è ufficialmente single, della sua vita privata non si conoscono molti dettagli, non è neanche attiva sui social. Su Instagram sono presenti diverse fanpage, ma non un profilo ufficiale. Molly ama molto il suo lavoro, si impegna molto e spera che ogni ruolo che interpreta arrivi al pubblico. Il ruolo di Amy l’ha coinvolta totalmente e le ha lasciato molto.

Molly Parker: “Luca Argentero? Sono rimasta a bocca aperta!”

L’attrice canadese ha ammesso di non aver visto la versione italiana di Doc prima della sua interpretazione, non voleva farsi influenzare, ma in seguito non ha resistito ed è rimasta conquistata da Luca Argentero: “Sono rimasta a bocca aperta per l’interpretazione di Luca. La differenza fondamentale tra il suo personaggio e il mio è che Fanti è un uomo e Larsen una donna. Per esempio, Fanti ha una relazione con una dottoressa più giovane di lui. Lo stesso vale per Amy, ma per un uomo avere una relazione con una donna più giovane è normale, per una donna non lo è”.

Il remake di Doc ha dato a Molly Parker una grande popolarità in Usa e ora l’attrice si aspetta di conquistare anche l’Italia, anche se sa che non sarà così facile. Ad oggi Luca Argentero e Molly non si sono ancora mai visti, ma a quanto pare non è escluso un incontro nelle prossime settimane. La Parker infatti potrebbe volare in Italia per promuovere la serie.