Doc nelle tue mani, arrivano nuove anticipazioni sulla quarta stagione: grandi ritorni

L’attesa è finita. La quarta stagione di Doc – nelle tue mani è ufficialmente in produzione. Il medical drama di Rai 1, diventato fenomeno televisivo nazionale e internazionale, tornerà presto con nuovi episodi che, manco a dirlo, sorprenderanno con diversi colpi di scena.

La domanda che più agita i fan, però, in definitiva è solo una: Luca Argentero continuerà a vestire i panni del protagonista o si allontanerà dall’amata serie?

Il ritorno sul set

Le telecamere di Doc 4 si sono accese lo scorso 25 agosto tra Torino e Roma, con molte scene ambientate al Policlinico Universitario Campus Biomedico, location ormai iconica delle fiction nostrane. Le riprese si protrarranno fino a febbraio 2026, seguite da una lunga fase di post produzione, necessaria per un prodotto che punta sempre a standard elevati.

Secondo le prime indicazioni, la messa in onda delle nuove 16 puntate (suddivise in 8 prime serate) è prevista tra dicembre 2026 e gennaio 2027 su Rai 1. Un’attesa senza dubbio lunga, ma giustificata dall’ambizione del progetto e dalla cura che la produzione Lux Vide dedica a ogni singolo dettaglio.

Argentero protagonista?

I rumors sull'”Argentero Gate” non si placano. Già durante la promozione della terza stagione l’attore aveva parlato di “chiusura di un cerchio” per il suo Andrea Fanti, alimentando inevitabilmente dubbi sul futuro del personaggio.

Il finale di Doc 3 ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso. Il dottor Fanti, dopo la riconciliazione con la moglie Agnese (Sara Lazzaro) aveva scelto di lasciare il ruolo di primario per proteggerla dalle accuse legate a uno scandalo in una RSA. Decisione che sembra preludere a un vicino addio.

Secondo le indiscrezioni raccolte da diversi siti, Andrea Fanti non uscirà completamente di scena ma avrà un ruolo più defilato e, sostanzialmente, meno centrale rispetto al passato. Al centro della narrazione dovrebbe emergere Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, pronta a raccogliere il testimone come nuovo primario.

Un cambio di guardia che promette di offfrire al pubblico uno sguardo inedito sulle vicende del Policlinico. Sulla trama, comunque, regna ancora il massimo riserbo. I primi indizi delineano una evoluzione significativa nelle relazioni e nelle responsabilità dei personaggi principali.

La storia continuerà a esplorare dilemmi etici e personali, come ogni buon medical drama deve fare, con casi clinici ispirati a storie vere e intrecci che mescolano dramma e umanità. Il pubblico può verisimilmente aspettarsi un approfondimento delle scelte professionali di Giulia, alle prese con un nuovo pesante inarico e con i rapporti complessi con colleghi e pazienti.