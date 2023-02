Come ve lo immaginate Luca Argentero da donna? Probabilmente la risposta ci arriverà dagli Stati Uniti, dove il ruolo che l’attore nostra interpreta in Doc-Nelle Tue Mani diventerà un personaggio femminile per il remake che è stato annunciato essere in lavorazione alla Fox.

Una grossa notizia per la Lux Vide, produttrice del medical drama di successo di Raiuno (di cui si è in attesa di una terza stagione), che aveva venduto i diritti della serie nel 2020, pochi mesi dopo la messa in onda della prima stagione a Sony Pictures Television per la distribuzione della versione originale ma anche per alcuni adattamenti.

Doc - Nelle tue mani Doc sbarca all'estero: accordo con la Sony per la vendita della serie (ed un remake americano) E quello targato Usa è sicuramente uno dei più attesi, considerato che gli Stati Uniti da sempre sono il luogo in cui nascono alcune delle migliori serie tv, ma anche per la lunga tradizione che hanno nei confronti dei medical drama.

Al remake americano di Doc-Nelle tue mani, come detto, sta lavorando Fox, che ha assegnato a Barbie Kligman (Magnum P.I. e Fbi) la scrittura del progetto, insieme a Hank Steinberg, creatore di una serie molto anche n Italia, ovvero Senza Traccia.

Il modello su cui si sta lavorando per la possibile produzione della serie è quello dello scripts-to-series, ovvero al momento gli sceneggiatori stanno scrivendo alcuni episodi oltre ad una sorta di “mappa” della prima stagione: se la Fox li troverà interessanti, si salterà la fase dell’episodio pilota e si procederà con la produzione delle puntate.

DOC - Nelle Tue Mani, il cofanetto della seconda stagione in DVD Ma come sarà la versione americana di Doc? Come detto, la differenza più evidente sarà nel ruolo principale, che da maschile diventerà femminile: Andrea Fanti (personaggio ispirato al Dr. Pierdante Piccioni) in America sarà Amy Elias, Primaria del Reparto di Medicina Interna e Familiare di un ospedale. Se nella versione italiana, inoltre, il protagonista finisce in coma a causa di un colpo di proiettile e dimentica gli ultimi dodici anni della sua vita, Amy perderà la memoria degli otto anni precedenti, a causa di un incidente stradale. Anche per lei, però, ci sarà la strada da percorrere per riacquistare la memoria e la necessità di tornare al lavoro ricominciando daccapo, quindi come specializzando.

Doc 2 - Nelle tue mani: ultima puntata, cast, puntate e location della seconda stagione Le valutazioni che Fox dovrà fare per decidere se produrre o no il remake dipenderanno anche dal futuro di The Resident, la cui sesta stagione si è da poco conclusa (da noi gli episodi stanno uscendo di Disney+) e che non è ancora stata rinnovata. Il network potrebbe pensare ad una serie medical affiancando alla serie che il pubblico già conosce alla novità di origine italiana.

E se così fosse, sarebbe una bella soddisfazione per il nostro Paese, abituato ad acquistare serie straniere ed a realizzare remake. Di Doc, però, di remake ce ne sono già due: nel 2022 la Slovacchia e la Repubblica Ceca hanno mandato in onda due adattamenti della serie di Raiuno, segno anche questo di una storia che riesce a parlare ad un pubblico sparso ovunque, magari anche nel tempio della serialità.