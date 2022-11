1.484: sono tante le puntate di Una Vita trasmesse da Canale 5 (ed in alcuni casi, in prima serata, da Retequattro). Non un numero record -vi dice niente Beautiful?- ma sicuramente un buon numero, sufficiente per radicarsi nelle abitudini dei numerosi telespettatori e telespettatrici del daytime della rete ammiraglia Mediaset. Proprio per questo, sapere che oggi Una Vita andrà in onda con l’ultima puntata e che scopriremo come finisce, fa un po’ effetto.

Ok, non farà effetto a tutti, ma sicuramente a chi, fin dal 2015, ha seguito le vicissitudini di Acacias 38, il palazzo del quartiere di Madrid intorno a cui si snodano le vicende e che dà anche il titolo alla soap nella versione spagnola. Perché una soap opera, quando riesce bene, si radica nelle vite di chi la segue, tanto da far diventare quasi reali i suoi personaggi.

Ed Una Vita, proposta da Canale 5 sulla scia del successo de Il Segreto, evidentemente ha raggiunto questa missione. Il caso ha voluto che il gran finale cadesse di sabato, a conclusione della settimana: Una Vita non avrà lo stesso onore de Il Segreto, che è terminato in prima serata, ma l’ultima puntata andrà in onda oggi, 12 novembre 2022, dalle 15:15 alle 16:30: un maxi episodio con tanto di sorpresa finale.

Come finisce Una Vita?

Se siete fan di Una Vita, potreste non aver resistito alla tentazione di sbirciare online la trama del finale della soap opera, che in Spagna si è conclusa nel maggio 2021. Noi ve la riportiamo qui sotto, ricordandovi che ovviamente si tratta di spoiler.

Genoveva (Clara Garrido), in fin di vita dopo che Aurelio (Carlos de Austria) le ha sparato, chiede conforto a Felipe (Marc Parejo), ammettendo di amandolo ancora. Lui, però, pur ammettendo di aver provato amore per lei in passato, le nega il proprio perdono e le volta le spalle. A ricevere in eredità il patrimonio di Genoveva è Gabriela (Lydia Pavon): ma tra i colpi di scena dell’ultima puntata, si scopre che la ragazza è in combutta con la perfida Cayetana Sotelo-Ruz (Sara Miquel), di cui però non si capisce se sia ancora viva o se la sua malvagità abbia trasceso la sua stessa scomparsa.

Marcelo (Patxi Santamaria), inoltre, viene portato via dalla polizia per essere interrogato. Pascual (Octavi Pujades) chiede a Hortensia (Amaia Lizarralde) di sposarlo e lei accetta. Leonor (Alba Brunet), nel frattempo diventata scrittrice, torna a sorpresa ad Acacias e informa la madre che si trasferirà lì con Íñigo (Xoan Forneas) e con le loro tre figlie gemelle.

Rivedremo anche Susana (Amparo Fernàndez) e Armando (Antonio Lozano), diventati due imprenditori di successo nel commercio del petrolio; Fabiana (Inma Perez-Quiròs), Servante (David V. Muro) e Casilda (Marita Zafra), invece, vincono alla lotteria: Casilda, però, troppo legata a Rosina (Sandra Marchena), decide di rimanere comunque la sua domestica, mentre Servante e Fabiana progettano di usare il denaro per ristrutturare la pensione e trasformarla in un hotel di lusso. Casilda, inoltre, decide di entrare in affari con Susana e Rosina.

Felipe annuncia a Dori (Leonor Martin) che andrà a Ginevra con lei. Lolita (Rebecca Alemany) informa Ramon (Juanma Navas) che intende portare avanti l’amicizia con Fidel (Alejandro Sigūenza) e il suocero le dà il proprio beneplacito. Sul finale, Bellita (Marìa Gracia) riceve un’importante onorificenza: l’artista torna nel quartiere e canta una canzone dedicata ad Acacias, affiancata dal resto dei personaggi.

Una Vita, il finale ai giorni nostri

Quello che avete letto sopra è il finale dei Una Vita per quanto riguarda i personaggi che abbiamo conosciuto in questi anni. La soap, però, ha deciso di congedarsi dal pubblico con una sorta di altro finale, che ci proietta direttamente ai giorni nostri.

Ritroviamo Marc Parejo, ora interprete ovviamente di un altro personaggio, passeggiare all’interno di Acacias 38: l’uomo dice che Felipe, personaggio a cui ha dato volto, era un suo antenato. Nel palazzo iniziano intanto a circolare altri attori della serie, nei panni di discendenti di quelli che sono stati gli storici residenti del quartiere.

Il personaggio di Marc incontra Lola, identica a Lolita: l’uomo ne resta affascinati, al punto da chiederle di andare a prendere un caffè insieme. La serie, dunque, si chiude allacciandosi con il presente e ricordando che se le vicende di Acacias 38 sono finite in tv, proseguiranno nel cuore dei suoi telespettatori.