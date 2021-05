Va dato merito a Canale 5 di aver voluto omaggiare uno dei suoi prodotti che più le hanno regalato soddisfazioni in questi anni. Così, ieri in prima serata, il pubblico ha potuto salutare i personaggi e le storie de Il Segreto con gli ultimi episodi, che hanno chiuso una soap cominciata in Spagna nel 2011 ed in Italia due anni dopo. L’ultima puntata va a concludere così anche la programmazione di una serie su cui la rete ha scommesso non poco.

Come finisce Il Segreto? La trama dell’ultima puntata

Ok, ma come finisce esattamente Il Segreto? Il gran finale, andato in onda su Antena 3 il 20 maggio 2020, ha visto porre una soluzione definitiva a tutte le storyline che nell’ultima stagione si erano intrecciate, con un tocco di malinconia verso il passato.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DE IL SEGRETO-

La dodicesima ed ultima stagione aveva portato il pubblico nel 1930 (la serie, all’esordio, era ambientata agli inizi del Novecento): Puente Viejo, dopo l’incendio appiccato quattro anni prima da Fernando Mesía (Carlos Serrano), è stata completamente ricostruita.

Le vicende avevano introdotto nuovi personaggi, sullo sfondo delle rivolte degli operai delle miniere e della fabbrica d’acciaio, ma al centro del racconto c’è sempre stata lei, la famigerata Donna Francisca (María Bouzas). E proprio intorno a lei ed ad un altro personaggio storico, Raiumudo (Ramón Ibarra), si conclude la serie.

Francisca, infatti, leader degli Arcangeli, organizzazione segreto contro la Repubblica, si ritrova opposta a Don Filiberto (Andrés Suárez), anche lui membro dell’organizzazione che nel corso delle puntate è stato lacerato dal senso di colpa per aver eseguito l’ordine della donna di far esplodere la fabbrica di acciaio.

Dopo aver provato a farlo uccidere, il sacerdote, in preda ad un raptus della follia, piazza delle bombe lungo tutta Puente Viejo e la fa esplodere, uccidendone gran parte degli abitanti. Tra questi, oltre Don Filiberto stesso, anche Raimundo, sotto gli occhi di una Donna Francisca gravemente ferita.

La donna, nei pochi attimi che le restano da vivere, ripensa a tutta la sua vita, ai figli, ai nemici ed a tutte le sue azioni compiute. Quindi, muore. La serie si conclude mostrando quello che resta di Puente Viejo anni dopo: degli edifici abbandonati ed in stato di degrado. Ed è qui che la voce fuori campo di Donna Francisca rivela il vero segreto della serie, ovvero il suo amore eterno con Raiumundo.

Secondo una leggenda, infatti, gli abitanti di Puente Viejo che sono morti vivono ancora in paese. La telecamera entra così in quella che una volta era la tenuta di Donna Francisca, mostrandola nuovamente con Raiumundo. I due, mentre scompaiono, possono finalmente riposarsi.

La dedica del finale

1,9 milioni di telespettatori (11,6% di share) ha seguito il finale de Il Segreto a cui, come detto, Canale 5 ha voluto riservare la prima serata, ricordando le numerose volte che la serie è finita in questo slot, a conferma del successo ottenuto nel corso degli anni.

Il finale de Il Segreto è ricco di immagini tratte dagli episodi passati: un modo per far rivivere sullo schermo gli attori e le attrici che ne hanno fatto parte, ma anche una necessità, dal momento che non è stato possibile girare alcune scene a causa della pandemia.

A questo proposito, la dedica finale è rivolta proprio alle numerose vittime del Covid-19, come si legge in un cartello comparso dopo l’ultima immagine: