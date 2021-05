Dopo oltre duemila puntate ed otto anni di messa in onda in Italia, Il Segreto giunge a conclusione con l’ultima puntata. In realtà, la soap opera spagnola in Patria ha chiuso i battenti il 20 maggio 2020, ma solo ora il suo finale sarà a disposizione anche del pubblico di Canale 5. La data è stata da poco comunicata: venerdì 28 maggio 2021, in prima serata.

E’ stato deciso di far concludere le vicende di Puente Viejo e dei suoi abitanti nella collocazione più prestigiosa del palinsesto, in cui Il Segreto si è trovato più volte nel corso della sua messa in onda italiana. Va ricordato, infatti, che fin dal debutto nel giugno 2013 la soap -in onda di pomeriggio- ha conquistato il pubblico di Canale 5, riuscendo a strappare prima la promozione nella stessa fascia pomeridiana ma in autunno e poi arrivando alla prima serata. Una corsa che, per anni, non ha conosciuto stop, tanto da diventare un prodotto di punta di Canale 5 e finire con l’essere sovraesposta e mandata in onda, in alcune occasioni, sia di pomeriggio che di sera.

L’inevitabile calo di ascolti e l’arrivo di Daydreamer-Le ali del sogno nel pomeriggio di Canale 5 ha costretto la programmazione de Il Segreto a subire un brusco rallentamento, passando da una messa in onda quotidiana ad una trasmissione solo alla domenica. Così, però, non sarà per il gran finale.

Insomma, manca davvero poco: dopo l’appuntamento di domenica prossima alle 14:15, i fan si daranno appuntamento a venerdì prossimo. L’edizione italiana de Il Segreto prevede, per la prima serata, la messa in onda di quattro episodi della soap (dal 47esimo al 50esimo della 36esima stagione), mentre seguendo l’edizione originale sono le ultime puntate della dodicesima stagione, tra cui il finale della durata di novanta minuti.

In Spagna prima dell’ultima puntata è andato in onda anche lo speciale “Hasta Siempre, Puente Viejo”, con una raccolta delle scene più celebri della soap e le testimonianze inedite dei protagonisti: uno speciale che, per ora, non è previsto arrivi in Italia. Il Segreto prende così la serata che, in queste settimane, era andata a favore de L’Isola dei Famosi, che quindi andrà in onda solo una volta, il lunedì, anziché due.